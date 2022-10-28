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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السوبر لمين؟.. تامر أمين يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي و الزمالك
الأهلي و الزمالك

أكد الإعلامي تامر أمين، أن مباراة السوبر، بين الأهلي و الزمالك الذى سيقام فى الإمارات، تعتبر مباراة احتفالية، ولكن كل فريق يسعي للحصول على اللقب.

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وقال تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار:"  الفريق الذى سيفوز بالمباراة لا يعنى أن الفائز هو بطل الدوري".

وأشار تامر أمين، إلى أن مدرب الزمالك يتمتع بخبرة و زكاء كبير، وأن المدير الفنى لأ الأهلي يتمتع بالخبرة، و اللعب الهجومي.

وتحدث عن توقعه عن من سيحصل على لقب السوبر، وقال إن تلك المباريات لا يتوقع أحد نتيجتها، وأن التوفيق، يكون له دور، وأن القدر سيلعب دور هام، وسيحدد من سيفوز، ومباريات الأهلى و الزمالك الأخيرة جميعها بها مفاجأة.

 

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