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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خدعة فيريرا.. شوبير يكشف عن مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين في استاد هزاع بن زايد، بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، على لقب كأس السوبر المصري.

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مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري


وأكد شوبير في تصريحات تلفزيونية  أن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في لقاء السوبر، يشهد خلافًا حول مركزين، لم يتم الاستقرار بعد.

وأوضح حارس مرمى الأهلي السابق، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك قد يدفع بسيد نيمار في التشكيل الأساسي، أو عمر جابر، موضحًا أن جابر قد يتواجد في وسط الملعب على حساب المغربي زكريا الوردي لاعب الوسط، ويكون مفاجأة اللقاء.

شوبير يكشف تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي
وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في كأس السوبر المصري، الذي يقام في الإمارات، وتحديدًا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين كما يلي:

حارس المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، أحمد فتوح، سيد نيمار (عمر جابر).

خط الوسط: زكريا الوردي (عمر جابر)، إمام عاشور، محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: سيف الجزيري، أحمد سيد زيزو.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وشبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم، بعد ضربة بداية قوية لهما سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تأهلا فيها لمرحلة دور المجموعات بعد انتصارات ذهابا وإيابا في دور الـ 32 للبطولة، وكذلك بمسابقة الدوري الممتاز، إذ حصد كل فريق العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين وجمع 6 نقاط كاملة، وهو ما يجعل التكافؤ شعار مباراة الليلة التي إذ من الصعب التكهن بنتيجتها وتوقع الفائز باللقب.

وطالب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، اللاعبين بالتركيز في الدقائق الأولى من المباراة، خوفا من استقبال هدف مبكر، وكذلك في الدقائق الأخيرة، خاصة أن استقبال هدف في تلك الأوقات قد يكون حاسما في تحديد مصير بطل السوبر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

 تنقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري عبر قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الثانية، كما سيذاع اللقاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 ويعلق عليه عصام عبده، وقناة أبو ظبي الرياضية 2 ويعلق عليه فارس عوض.

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