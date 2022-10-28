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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4 آلاف مشارك.. ما تريد معرفته عن مؤتمر شباب المناخ بشرم الشيخ

التغير المناخي|أرشيفية
التغير المناخي|أرشيفية

قال عبدالله عماد، منسق نقطة الاتصال الوطنية لمؤتمر المناخ، إن مؤتمر شباب المناخ الذي سيتم عقده بداية من2 نوفمبر بمشاركة 4 ألاف شاب يهتم بـ 4 أهداف أساسية يأتي على رأسها التعريف بمشكلة التغير المناخي على مستوى عالمي وتعريف الشباب ببعضهم البعض.

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وأضاف "عماد" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" المُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه بالنسبة للهدف الثالث يتمثل في التعرف بثقافات مختلفة، أما الهدف الرابع تجميع ما حدث في وثيقة واحدة وتسليمها لرئاسة كوب 27.


وأكد أن الشباب تم دمجهم بشكل كبير خلال كوب 27، حيث تم تخصيص يوم كامل خلال فعاليات المؤتمر لمشاركة الشباب لحضور التجربة كاملة وخلال هذا اليوم سيتم عرض الوثيقة التي تم وضعها خلال مؤتمر الشباب من الفترة 2 إلى 4 نوفمبر.
 

المناخ مؤتمر المناخ الشباب التغير المناخي كوب 27

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