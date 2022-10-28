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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الإسكندرية تشارك في الملتقي العلمي للتغيرات المناخية بكلية العلوم

صرف الإسكندرية يشارك
صرف الإسكندرية يشارك في ملتقى علمي بكلية العلوم

شاركت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية في الملتقي الذي نظمته كلية العلوم جامعة الإسكندرية تحت عنوان "التغيرات المناخية وعلاقتها بالرياضة".

واستعرض اللواء محمود نافع جانب من التغيرات المناخية التي تحدث في العالم في الآونة الأخيرة وملامحها الواضحة في مصر وخاصة في الإسكندرية، والأثار السلبية وكيفية مواجهتها.

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وأشار إلي الكثافة الواضحة للأمطار في الفترة الماضية علي مختلف محافظات الجمهورية، والي عدم وجود شبكة صرف صحي قادرة علي استيعاب كميات الامطار الحالية التي تتزايد عاما بعد عام، ولذا فإنه بناء علي توجيه دولة رئيس الوزراء بفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي من أجل راحة المواطنين بمحافظة الإسكندرية بناء علي استراتيجية عمل واضحة ومرحلية، تساهم في خطواتها علي الاستفادة القصوي من كميات كبيرة من المياه وإعادة استخدامها في مشروع الدلتا الجديدة.

كما قام باستعراض التحديات التي تواجه شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خلال السنوات السابقة من التوسعات العشوائية والتغيرات المناخية والغاء شبكات مياه الأمطار السابقة وتقادم الشبكة.

وتم عرض جهود الشركة هذا العام استعدادا لموسم الشتاء القادم من تطهير ما يزيد عن ١٤٠ الف شنيشة ومطبق وما يزيد عن 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات وبيارات ٢٠٢ محطة رفع ومعالجة وتطهير 86 مصب هم إجمالي المصبات الموجودة بأنحاء المحافظة.

ثم أشار نافع إلي أعمال المحاكاة التي تتم في بعض الميادين والأنفاق والشوارع الحيوية للتأكد من تطهير الشنايش واستيعاب الشبكة وتطهير المصارف التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه.

ويتم بناء علي تقرير الأرصاد بعدم استقرار حالة الجو وتوقع سقوط أمطار بنشر ما يزيد عن ١٥٢ سيارة ومعدة بمختلف المناطق الساخنة بالمحافظة استعدادا للتعامل مع اي تجمعات لمياه الأمطار لم تستوعبها شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية بقدرتها الاستيعابية ١.٨مليون م٣/يوم قادرة علي استيعاب التصرفات الأدمية طوال العام بدون اي مشاكل.

وشارك اللواء محمود نافع مهرجان الجري والدراجات الذي أقيم علي هامش الملتقي تحت رعاية الاستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة تنظيم كلية التربية الرياضية بابو قير بالتعاون مع كلية العلوم.

الاسكندرية صرف صحي الصرف الصحى حالة الجو جامعة الإسكندرية كلية العلوم التغيرات المناخية

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