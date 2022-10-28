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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة جديدة ومحبوب كولر.. غيابات الأهلي عن السوبر أمام الزمالك

صدى البلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك، مساء اليوم، على ملعب ستاد هزاع بن زايد في الإمارات، في إطار نهائي كأس السوبر المصري.

وتنطلق المباراة بين الأهلي والزمالك في إطار نهائي كأس السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساءً.

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ويشارك نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري باعتباره بطل الدوري والكأس بينما يشارك الأهلي في المباراة باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس.

ويغيب عن الأهلي أمام الزمالك 8 لاعبين هم: أليو ديانج و رامي ربيعة ومحمد محمود وزياد طارق وعمار حمدي ومحمود عبد المنعم كهربا، كما يغيب رأفت خليل ومصطفى سعد ميسي - الصفقة الجديدة - للتواجد في المنتخب الأوليمبي.

ويعد غياب المالي أليو ديانج، عن الأهلي في مباراة اليوم مؤثر للغاية، بعدما تواجد مع مارسيل كولر بشكل أساسي في المباريات الماضية، منذ تولي السويسري المسئولية.

قائمة الأهلي أمام الزمالك:.

وتضم قائمة الأهلي كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمي ومعهم أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وحسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين وبيرسي تاو واحمد نبيل كوكا ومحمد فخري.

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