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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن انتهاء عملية التعبئة الجزئية وإرسال عشرات الآلاف إلى ساحة المعركة

روسيا تعلن انتهاء
روسيا تعلن انتهاء عملية التعبئة الجزئية وإرسال الآلاف للقتال

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، أن روسيا أكملت تعبئة 300 ألفا من جنود الاحتياط.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي، الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية التعبئة العسكرية الجزئية، وإرسال 82 ألف مجند إضافي إلى مناطق القتال في أوكرانيا.

وقال شويجو لبوتين إنه بعد التدريب، تم بالفعل إرسال 82000 شخص كجزء من التعبئة الجزئية إلى القوات العاملة.

وذكر في بيان "حاليا، يقوم 218 ألف شخص بتحسين تدريبهم في الطواقم والوحدات، وبعد الانتهاء من التدريب، تم إرسال 82 ألف شخص إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.. ويعمل أكثر من 41 ألف منهم كجزء من الوحدات (لنشطة في القتال".

وقال شويجو إن "متوسط أعمار الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة الجزئية 35 عاما"، موضحا أن "13 ألف مواطن أعربوا دون انتظار استدعاءات.. عن رغبتهم في أداء واجبهم وتم إرسالهم إلى القوات كمتطوعين".

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ولفت إلى أن "الروس الذين يشاركون في الأعمال العسكرية.. سيحصلون على وضع المحاربين القدامى ومجموعة من المزايا الاجتماعية".

من جانبه، شكر بوتين خلال لقائه مع وزير الدفاع، كل من التحق بالقوات الروسية خلال التعبئة الجزئية.

وأصدر الرئيس الروسي توجيهات لوزير الدفاع "بالانتهاء في أسرع وقت من عملية تطوير الجيش".

وكان الرئيس بوتين أطلق التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا، لتجنيد 300 ألف مواطن، في عملية شابها الفوضى وفرار آلاف الرجال لتجنب استدعائهم للقتال في أوكرانيا.

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