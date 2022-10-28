استبعاد سامسون.. بدلاء الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

استبعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك لاعبه البنيني سامسون أكينيولا من قائمة الفريق بالكامل لمباراة السوبر المقرر لها بعد قليل.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد هزاع بن زايد في كأس السوبر المحلي.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح

خط الوسط: زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - عمر جابر - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف إبراهيم "اوباما" وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه ومصطفى شلبي.