عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد سامسون.. بدلاء الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

صدى البلد

استبعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك لاعبه البنيني سامسون أكينيولا من قائمة الفريق بالكامل لمباراة السوبر المقرر لها بعد قليل. 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد هزاع بن زايد في كأس السوبر المحلي. 

ويضم تشكيل الزمالك كل من: 

حراسة المرمى : محمد عواد 

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح 

خط الوسط: زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - عمر جابر - أحمد مصطفى "زيزو" 

خط الهجوم: سيف الجزيري 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف إبراهيم "اوباما" وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه ومصطفى شلبي.

الزمالك تشكيل الزمالك سامسون السوبر نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك 0-0 فى السوبر المصري

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

تشكيل الزمالك أمام الأهلي بالسوبر المصري

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

أيمن الكاشف يكشف سر غيابه عن التعليق على مباراة السوبر المصري

سافيو وشادي حسين يقودان الأهلي أمام الزمالك في السوبر

ترشيحاتنا

إقتصادية النواب: قرارات المركزي بشأن الاعتمادات المستندية تلبي احتياجات المصانع

تبرع بالكليتين والكبد والبنكرياس.. طفل سعودي ينقذ حياة 3 أشخاص

وزير الرياضة يفتتح بطولة إفريقيا لرفع الأثقال

وزير التجارة الجزائري لـ صدى البلد: الأمن الغذائي ضمن أولويات القمة العربية

غدا.. الرئيس السيسي يشهد أكبر انطلاقة لتوطين الصناعة في مصر

ادعولي.. نقل تيسير فهمي إلى المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب الإنسان بالسرطان.. طريقة عمل الشامبو في المنزل

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ جورجينا

بفستان جريء| نادين نجيم تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في قطر| شاهد

فيديو

هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

أوكرانيا أنهت تصنيعها.. القنبلة القذرة تثير القلق الروسي.. تعليق صوتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ