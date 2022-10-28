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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سلوكه غريب .. اكتشاف نوع غامض من حيوان الليمور المهدد بالانقراض بمدغشقر

سلوكه غريب..اكتشاف
سلوكه غريب..اكتشاف نوع غامض من حيوان الليمور بمدغشقر

كشفت دراسة جديدة عن سلوك غريب لنوع غامض من حيوان الليمور المهدد بالانقراض بمدغشقر.

تمكن الباحثون من توثيق السلوك الغريب لحيوان آيآي aye-aye من فصيلة الليمور المهددة بالانقراض وموطنها مدغشقر. 

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نوع غامض من حيوان الليمور

وثقة كاميرات مركز ديوك ليمور، منشأة بحثية في دورهام بولاية نورث كارولينا بأمريكا قيام حيوان آيآي aye-aye باللعب في أنفها بإصبعها الطويل النحيف، وهو السلوك الغريب بالنسبة لهذه الفصيلة من الحيوان المهدد بالانقراض. 

ولاحظت آن كلير فابر، القائمة على متحف التاريخ الطبيعي في برن بسويسرا، والأستاذة المساعدة في جامعة برن  أن  آيآي aye-aye  تلعق أنفها في سلوك غريب، وفقا لما ذكرته مجلة «علم الحيوان» و شبكة «سي إن إن» وصحيفة «الديلي ستار» البريطانية. 

وباستخدام كاميرا ووسط إضاءة منخفضة، التقطت فابر فيديو لأنثي آيآي المعروفة باسم «كالي» تقوم بسلوك الأنف الغريب من خلال التصوير المقطعي مما أثار شكوك الباحثين، كما تعد لقطات نادرة وكان من المحال التقاطعها بالنسبة لهم. 

سلوكه غريب..اكتشاف نوع غامض من حيوان الليمور المهدد بالانقراض بمدغشقر

سلوك الـ آيآي aye-aye

وعلقت كلير فابر، المؤلفة الرئيسية للدراسة بأنه كان من المستحيل  ملاحظة هذه الآيآي تلطخ أنفها بأصبعها الأوسط الطويل والنحيف للعين، ولم يكن هذا مجرد سلوك لمرة واحدة، لكنها ظهر وكأنها معتادة عليه، لافتة إلى أن قد لاحظوا أن 12 نوعا من الرئيسيات تتغذى على المخاط.

وبصرف النظر عن استكشاف  الآيآي أنفها بأصبعها، فإن إصبعها يساعدها في العثور على الطعام من خلال النقر على الخشب، والاستماع إلى الصدى واستخراج اليرقات بداخله.

سلوكه غريب..اكتشاف نوع غامض من حيوان الليمور المهدد بالانقراض بمدغشقر

وفي ذات السياق، أعرب روبرتو بورتيلا ميجيز، كبير أمناء متحف التاريخ الطبيعي في لندن والمؤلف المشارك للدراسة، عن أمله في أن يؤدي هذا البحث الجديد إلى إثارة الاهتمام بهذا المخلوق الذي يبدو مخيفا.

وأضاف روبرتو بورتيلا ميجيز: «نأمل أن تساعد مثل هذه الأوراق في جذب الانتباه إلى مثل هذه الأنواع، وتسليط الضوء على مدى ضآلة معرفتنا بها، إضافة إلى جعل المزيد من الناس يدعمون الحفاظ عليها». 

وتابع المؤلف المشارك للدراسة في حديثه لـ NHM: «وجدنا أن السلوك يستحق للإعلان عنه بالمقارنة بالأنواع التي تتمتع بمستوى عالٍ من المهارة بأصابعها، فقد لا  تمتلك غير الرئيسيات نفس البراعة في انتقاء أنوفها، وبالتالي قد تكون مجرد ظاهرة تحدث داخلنا وفي الأنواع ذات الصلة الوثيقة بنا». 

سلوكه غريب..اكتشاف نوع غامض من حيوان الليمور المهدد بالانقراض بمدغشقر
سلوكه غريب..اكتشاف نوع غامض من حيوان الليمور المهدد بالانقراض بمدغشقر

 

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