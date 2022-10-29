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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا ريو هاتشباك 2022 في السعودية .. صور

سعر كيا ريو هاتشباك
سعر كيا ريو هاتشباك 2022 في السعودية

تعتبر السيارة كيا ريو موديل 2022 واحدة من الاصدارات الشهيرة ضمن فئة الهاتشباك، والتي تنطلق من قبل اسطول كيا الكوري الجنوبي لتصنيع السيارات، وتقدم السيارة داخل السوق السعودي عبر فئة واحدة من التجهيزات.

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وتعد السيارة كيا ريو موديل 2022 من الطرازات التي تنتمي للفئة السعرية المتوسطة، حيث يبحث العديد من العاملين المصريين في السعودية عن سيارة تلبي احتياجات التنقل، بالاضافة إلى الدخول بها للاراضي المصري، وخاصة بعد قرارات مجلس الوزراء، والي سهلت العديد من الخطوات.

كيا ريو موديل 2022 

وتأتي السيارة كيا ريو موديل 2022 بمحرك 1400 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، قادر على ضخ وانتاج 133 نيوتن/متر من عزم الدوران، و 100 حصانا، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الجر الامامي.

كيا ريو موديل 2022 

ودعمت السيارة كيا ريو موديل 2022 بالعديد من التجهيزات ومنها، نظام صوتي ترفيهي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور ذات خصائص التحكم الصوتي، ومكيف هواء، ومدخل AUX و USB، وقفل مركزي للابواب.

كيا ريو موديل 2022 

وحصلت السيارة كيا ريو موديل 2022 على مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 492 لتر، مع مكابح ABS مانعة للانغلاق، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، والتحكم في الثبات، وحساسات حركة.

 

اسعار السيارة كيا ريو موديل 2022 في السعودية 

 

تقدم السيارة كيا ريو 2022 موديل 2022 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 71.758 ريال.

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