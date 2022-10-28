درة : والدي سندي وضهري وكنت محتاجة له يوم فرحي

أكدت النجمة التونسية درة، أنها تعرضت للكثير من المواقف التي كانت تتمنى فيها وجود والدها بجانبها أهمها يوم زفافها، قائلة: "حصل لي مواقف كثيرة كنت محتاجة باباي بعد وفاته وكنت محتاجاله يوم جوازي ولم أكن أتخيل عدم وجوده يوم فرحي وهو وحشني".

وقالت النجمة درة، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إن والدها كان الضهر والسند وبعدها الزوج طبعا ولكن الأب له وضعه مختلف، مضيفة: "زعلانة جدا لعدم وجود والدي في حياتي وحاسه أني كنت لسه محتاجه وجوده بجانبي".

وأشارت الفنانة درة، إلى أن الزمن لو عاد بها كانت تتمنى تقديم أعمال مع النجم الراحل أحمد زكي مثل فيلم موعد على العشاء وزوجة رجل مهم، مؤكدة أن أحمد زكي ممثل عظيم لن يتكرر في تاريخ الفن.