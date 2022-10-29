درة: المنصات أكثر تنوعا والسينما تظل الأفضل ببريقها وشكل الجمهور

أكدت النجمة التونسية درة، أنها اعتذرت عن مسلسل "انتقام سري" اعتقادا منها بأنهم غير جاهزين للمسلسل خاصة أنها كانت بطولة مطلقة ويستعدون به للمشاركة في رمضان، قائلة: "مشروع انتقام سري اعتذرت عنه وخفت وحسيت أننا مش جاهزين لأنها بطولة مطلقة وحسيت اننا مش جاهزين وفضلت اعتذرت".

وتحدثت الفنانة درة، في برنامج "حبر سري"، مع الاعلامي اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن رأيها في المنصات وتأثيرها على السينما، قائلة: "المنصات يُعَرض عليها أعمال معظمها قوية وجيدة وعملت قاعدة إن المسلسل مش لازم يكون 30 حلقة وبقى في حاجات ممكن تتعمل في عشر حلقات وبجودة كويسة وموضوعات متنوعة ومختلفة".

وتابعت: "موضوعات المنصات فيها تنوع أكثر وهي تجمع بين شكل السينما والتلفزيون وطعمها خاص وميزتها أن الناس ممكن تتفرج عليها في أي وقت ولكن تبقى السينما لها بريقها وروحها الخاصة بالجلوس أمام شاشة العرض العملاقة وسط الجمهور".