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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاهد.. أصغر تليفزيون في العالم بحجم طابع البريد

أصغر تلفزيون في العالم
أصغر تلفزيون في العالم بحجم طابع البريد

قررت إحدى الشركات أن تتخذ اتجاها جديدا في صناعة تلفزيون صغير الحجم، فمقارنة بشاشات التلفاز العملاقة التي تتنافس العلامات التجارية الكبرى لإطلاقها تحت مسمى الشاشات الذكية، قامت شركة أمريكية ومقرها ولاية أوهايو بـ صنع أصغر جهاز تلفزيون في العالم.

 

وبحسب ما ذكرته صحيفة "dailymail" البريطانية، كشفت شركة تدعي TinyCircuits، وهي شركة إلكترونيات، عن نموذجين أوليين في مجموعة TinyTV الخاصة بها، أحدهما يأتي بشاشة 0.6 بوصة (15 ملميتر).

 

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أصغر تلفزيون في العالم بحجم طابع البريد

بينما يتميز الجهاز الآخر المسمى TinyTV 2 بشاشة بقياس 1.0 بوصة (26 ملميتر)، وفي الإطار الأمامي للجهاز يوجد مكبر صوت تبلغ أبعاده 0.6 × 0.4 بوصة (16 × 9 ملميتر)، وهو مزود بمقبضين دوارين يضبطان مستوى الصوت وتغيير القنوات بين مقاطع الفيديو، كما يمكن التحكم بالجهاز عبر وحدة تحكم عن بعد تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

TinyTV Mini

ويعمل الجهاز الأصغر TinyTV Mini، الذي يبدو بحجم طابع بريد، لمدة ساعة من التشغيل في الشحنة الواحدة، ويمكن للمستخدم تحميل مقاطع الفيديو لبثها عبر تلفزيون TinyTV باستخدام كابل USB-C لتوصيله بالكمبيوتر.

TinyTV 2

ويحتوي TinyTV 2 و TinyTV Mini على بطاقة ذاكرة microSD بسعة 8 جيجابايت مثبتة داخل الجهازين، والتي يمكنها الاحتفاظ بأكثر من 10 و 40 ساعة من اللقطات التي يمكن عرضها.

ويكن للمستخدمين تحميل الأفلام والبرامج ومقاطع فيديو تيك توك، عن طريق توصيلها بجهاز الكمبيوتر وسحب الملفات وتحويلها أولا إلى تنسيق يتناسب مع جهاز TinyTV باستخدام برنامج مجاني يدعى TinyCircuits.

TinyTV 2

ويتوافر تلفزيون TinyTV 2 في اللون الأسود والرمادي، وبينما يتوفر تليفزيون TinyTV Mini بالأسود بالكامل فقط، للطلب عبر حملة تمويل بموقع Kickstarter، والتي جمعت حتى الآن أكثر من 130 ألف دولار.

TinyTV 2

ويشار إلى أن مجموعة TinyTV تم إنشائها بواسطة "كين بيرنز"، مؤسس ورئيس شركة TinyCircuits ، ويتم تصنيع الجهازين في ولاية أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، وكانت شركة الإلكترونيات الصغيرة قد أطلقت مشروعها الأول، وهو معالج كمبيوتر مصغر يسمى TinyDuino، في عام 2012.

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