عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ابنك هيبقى عبقري.. Duolingo يطلق تطبيقا لتعلم الرياضيات

ابنك هيبقى عبقري..Duolingo
ابنك هيبقى عبقري..Duolingo يطلق تطبيق لتعلم الرياضيات

لم يعد تطبيق دولينجو Duolingo مجرد تطبيق لتعلم اللغات بعد الآن. أصدرت الشركة Duolingo Math على نظام التشغيل iOS لهواتف آيفون.

 

 وفقا لموقع Engadget التقتي، فإن تطبيق Duolingo Math يتشابه كثيرا مع تطبيق اللغة، بما في ذلك الرسوم المتحركة الملونة والتمارين التفاعلية في دروس صغيرة الحجم.

 

مميزات تطبيق دولينجو

هناك مكونان رئيسيان للتطبيق: منهج رياضيات للمستوى الابتدائي يتطرق إلى موضوعات الفصول الدراسية ودورة لتدريب العقل تستهدف البالغين ، مع موضوعات أكثر تقدمًا وتركيزًا على تحسين مهارات الرياضيات العقلية. 

 

 يغطي الأول موضوعات مثل الضرب والقسمة والكسور والكسور العشرية والمساحات والهندسة والقياسات، و يحتوي جانب تدريب العقل على مواضيع متشابهة مع التمارين الأكثر صعوبة. و يأمل Duolingo في مساعدة الناس على تعلم المهارات العملية.

 

جدير بالذكر، أنه أجرى تطبيق Duolingo استطلاع رأي حول معدل القلق من الرياضيات، ووجد أن 93 % من البالغين في الولايات المتحدة قد عانوا من بعض القلق بشأن الرياضيات ، في حين أن حوالي نصف طلاب المدارس الثانوية لديهم "قلق شديد من الرياضيات"، و مع أحدث تطبيق لها ، تهدف إلى جعل الرياضيات "سهلة الوصول وممتعة" للجميع.

 

على الرغم من أن هذا ليس التطبيق الوحيد لتعلم الرياضيات ، إلا أن اسم Duolingo متميز دائما، وهو متاح بشكل مجاني، و متاح على هواتف iPhone وأجهزة iPad وبعض أجهزة iPod Touch وهو متوفر باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي، و لم تكشف الشركة عن موعد توفرها على Android.

Duolingo دولينجو Duolingo Math تطبيق دولينجو الرياضيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

عاجل.. البنك الأهلي يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

موضوعات متعلقة

خد بالك.. أفضل وأسهل الطرق لحماية حسابك على فيسبوك من الهاكرز

عرض لن يتكرر.. خصم 4000 جنيه على أفضل هاتف قابل للطي

40% أقل.. خصم 6000 جنيه على هاتف الفلاجشيب من OnePlus

بكاميرا 64 ميجابكسل وأسرع شحن.. هاتف جديد ثمنه 6000 جنيه

أرخص وأحلى من iPhone .. أفضل هواتف شاومي تشتريها في 2022

قارن واحصل على الأرخص.. أسعار iPhone 14 الجديد في 5 دول

بـ4000 جنيه فقط.. Redmi تستعد لإطلاق سلسلة Note الأفضل حتى الآن

أولهم سامسونج.. خبراء يبشرون بانخفاض أسعار الهواتف في مصر قريبا

ترشيحاتنا

ابتز فتاة.. عاطل يواجه السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية

مد مواعيد الزيارة المجانية للمواقع الأثرية والمتاحف إلى 23 نوفمبر

خالد الجندي: "الكلام بتاع كل عيل بيجى برزقه فكرة غبية وغير صائبة"

السيسي يستقبل نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.. فيديو

بوتين: أفكر دائما في خسائر العملية العسكرية بأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اللسان.. احذر هذه العرض يشير إلى الإصابة بمرض خطير

لمنافسة الإسكندرية وبريطانيا.. قصة إنشاء أغلى مكتبة في العالم بمليار درهم

تسبب الوفاة.. احترس من أعراض الكوليرا في هذه الحالة

السبت المقبل.. تاريخ هجري مميز لن يتكرر قبل 111 عاما

فيديو

قرارات البنك المركزي.. سعر الدولار والفائدة وطرح شهادات 17.25%

يلاحق شيرين من 2008 وخاف من تحليل المخدرات.. نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب

مكاسب ضخمة.. قرارات البنك المركزي تنعكس على البورصة المصرية | تغطية خاصة

البورصة تحقق مكاسب كبرى مدفوعة بقرارات المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ