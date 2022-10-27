ابنك هيبقى عبقري.. Duolingo يطلق تطبيقا لتعلم الرياضيات

لم يعد تطبيق دولينجو Duolingo مجرد تطبيق لتعلم اللغات بعد الآن. أصدرت الشركة Duolingo Math على نظام التشغيل iOS لهواتف آيفون.

وفقا لموقع Engadget التقتي، فإن تطبيق Duolingo Math يتشابه كثيرا مع تطبيق اللغة، بما في ذلك الرسوم المتحركة الملونة والتمارين التفاعلية في دروس صغيرة الحجم.

مميزات تطبيق دولينجو

هناك مكونان رئيسيان للتطبيق: منهج رياضيات للمستوى الابتدائي يتطرق إلى موضوعات الفصول الدراسية ودورة لتدريب العقل تستهدف البالغين ، مع موضوعات أكثر تقدمًا وتركيزًا على تحسين مهارات الرياضيات العقلية.

يغطي الأول موضوعات مثل الضرب والقسمة والكسور والكسور العشرية والمساحات والهندسة والقياسات، و يحتوي جانب تدريب العقل على مواضيع متشابهة مع التمارين الأكثر صعوبة. و يأمل Duolingo في مساعدة الناس على تعلم المهارات العملية.

جدير بالذكر، أنه أجرى تطبيق Duolingo استطلاع رأي حول معدل القلق من الرياضيات، ووجد أن 93 % من البالغين في الولايات المتحدة قد عانوا من بعض القلق بشأن الرياضيات ، في حين أن حوالي نصف طلاب المدارس الثانوية لديهم "قلق شديد من الرياضيات"، و مع أحدث تطبيق لها ، تهدف إلى جعل الرياضيات "سهلة الوصول وممتعة" للجميع.

على الرغم من أن هذا ليس التطبيق الوحيد لتعلم الرياضيات ، إلا أن اسم Duolingo متميز دائما، وهو متاح بشكل مجاني، و متاح على هواتف iPhone وأجهزة iPad وبعض أجهزة iPod Touch وهو متوفر باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي، و لم تكشف الشركة عن موعد توفرها على Android.