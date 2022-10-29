مسئول كويتي لـ صدى البلد: إستراتيجية عربية شاملة للأمن الغذائي لمواجهة التحديات

قال طلال النمش وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية، إن موضوع الأمن الغذائي حظى بنقاش كبير خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (31)، وأيضا على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين لما له من أهمية كبيرة في ظل ما يواجهه العالم من أزمات.

وأوضح "النمش"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: لدينا إستراتيجية عربية موحدة وشاملة تشمل كافة المبادرات والبنود التي تخدم موضوع الأمن الغذائي تم مناقشتها خلال الاجتماعات خصوصا بعد التطورات الأخيرة على الساحة العالمية وتداعياتها على البلدان العربية.

وأكد أنه من خلال الاجتماعات التحضيرية التي سبقت القمة أكدت حرص الجميع على إنجاح القمة .