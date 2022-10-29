إصابة 7 عمال في إنقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية بالطريق الإقليمي بعد محطة تحصيل الرسوم اتجاه نزلة طريق بلبيس – العاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي المستشفي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بوصول 7 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية بالطريق الإقليمي بعد محطة تحصيل الرسوم نزلة طريق بلبيس – العاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي المستشفي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.