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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بدرة: أهم مزايا تحرير سعر الصرف مواجهة التضخم والمنافسة العالمية

عملات الجنيه والدولار
عملات الجنيه والدولار

قال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن حملات التشكيك التى يطلقها البعض تشمل بث الاشاعات للمجتمع المصرى الخاصة بالملفات الاقتصادية والتى تمس المواطن المصرى ومنها مصادر الدخل للأسر لافتا إلى أن هذه الاشاعات تكون ناتجة عن عدم وعى هؤلاء المشككين بالطفرات الاقتصادية التى تحققها الدولة المصرية فى مختلف القطاعات.


وأضاف  "هاشم" خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc  مصر، أن الجميع يمتلك وجهات نظر تخص الاقتصاد المصرى ولكننا نتفق فى النهاية على الصالح العام للدولة المصرية  وكيفية التطبيق والتوصل للحل التنفيذى لكافة القضايا .

وأشار إلى أن الحكومة المصرية قبل تنفيذ أى مشروع تولى أهمية كبيرة للقدرات الاقتصادية للمواطن والمجتمع منوها أن الدولة تطمح تحقيق 100 مليار دولار نسبة تصدير خلال أربع سنوات والتى تستند بدورها على توفير الأيدى العاملة ، المكونات المالية والتمويل المالى تحت بند الاحتياجات وكانت مخرجات المؤتمر الاقتصادى كان أبرز توصياتها تحرير سعر الصرف وذلك لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار ، توفير العملة الصعبة ، والمنافسة العالمية .

تحرير سعر الدولار الإقتصاد المصرى مصطفى بدرة اقتصاد العملة الصعبة الإشاعات

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