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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صحتك أمانة.. التضامن تدشن مبادرة جديدة داخل الجامعات الأهلية للتوعية بأضرار المخدرات

مبادرة لا للمخدرات
مبادرة لا للمخدرات .. صحتك أمانة

دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، مبادرة جديدة  تحت عنوان " لا للمخدرات .. صحتك أمانة "  داخل الجامعات الأهلية والخاصة  " ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " ،لتوعيه الطلاب بأضرار تعاطى وإدمان المواد المخدرة ، وبدأ الصندوق في تنفيذ برامج توعوية داخل الجامعة المصرية الروسية  ،بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة المصرية الروسية.

وتأتى إطلاق المبادرة في الجامعات الخاصة بالتوازي مع استمرار تنفيذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المبادرات  والأنشطة التوعوية داخل الجامعات الحكومية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتكثيف الأنشطة التوعوية لطلاب الجامعات الخاصة بالتوازي مع استمرار الأنشطة التوعوية أيضا داخل الجامعات الحكومية  والمعاهد العليا ، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف توعية  الطلاب  من أضرار تعاطى المخدرات ، كما تلقي  المبادرة الضوء على الخدمات التي  يقدمها الخط الساخن لعلاج الإدمان  "16023" سواء كانت خدمات المشورة أو العلاج بالمجان وفى سرية تامة ، إضافة إلى خلق انتماء لدى الطلاب بفكره التطوع  ودعوة الراغبين منهم للانضمام لوحدات التطوع الصندوق لتنفيذ مزيد من الأنشطة الوقائية داخل الجامعات وخارجها.

وحرص  الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مشاركة  طلاب الجامعة المصرية الروسية حوارا مفتوحا حول أهمية العمل التطوعي في تنمية المهارات الحياتية لدى الشباب مؤكدا على حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، أيضا مشاركة الشباب المتطوعين في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومي.

كما تستهدف المبادرة  العمل على جذب الشباب  من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطى المخدرات وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والثقافية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان.

على جانب آخر تستمر " بيوت التطوع " التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل العديد من الجامعات الحكومية في استقبال طلاب كليات الجامعات  منذ بداية العام الدراسي الحالي لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن "16023" وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

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