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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| زيادة جديدة لأسعار بيستون B70 تصل لـ85 ألف جنيه.. صور

بيستون B70
بيستون B70

تشهد طرازات شركة بيستون المقدمة داخل السوق المصري، زيادات سعرية جديدة سيتم تطبيقها مع بداية شهر نوفمبر المقبل، ومنها النسخة B70 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تتراوح هذه الزيادة لتلك السيارة بنسبة 69 الف جنيه وحتى 85 الف جنيه.

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الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيستون B70

 

تقدم الفئة الاولى للسيارة بيستون B70 بقيمة قدرها 644 ألف جنيه بدلاً من 575 ألف اي بزيادة بلغت 69 الف جنيه، و 756 ألف جنيه بدلاً من 675 ألف جنيه للفئة الثانية بزيادة قدرها 81 الف جنيه، بينما وصل سعر الفئة الثالثة إلى 800 ألف جنيه بدلاً من 715 ألف بزيادة بلغت 85 ألف جنيه.

 بيستون B70

ابرز مواصفات السيارة بيستون B70

 

دعمت السيارة بيستون B70 بناقل سرعات يعمل بمنظومة الدفع الامامي للعجلات مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية طراز DSG، مدعوم بمحرك تيربو 4 سلندر 1500 سي سي، قادر على انتاج 169 حصانا.

 بيستون B70

وتحتوي السيارة بيستون B70 على عدة تجهيزات ومنها، مثبت سرعة، وقفل مركزي، وعدد 4 زجاج كهربائي، بالاضافة إلى حساسات حركة وكاميرا لسهولة التحكم، ومرايات جانبية كهربائية، إلى جانب منظومة الحماية AIRBAGS.

 بيستون B70

وتضم السيارة بيستون B70 فرامل مانعة للانغلاق ABS، و مكابح EBD، بالاضافة إلى عدة تجهيزات داخلية عصرية مثل شاشة عرض الوسائط والتي تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ومقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف كهربائية، بالاضافة إلى تصميم خارجي باطلالة السيدان الرياضية.

 بيستون B70
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