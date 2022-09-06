ارتفاع جديد لأسعار بيستون T77

أعلن وكيل شركة بيستون عن رفع أسعار السيارة طراز T77 موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 80 آلاف جنيه الى 89 الف جنيه .

بيستون الكروس أوفر المدمجة T77 برو

وتأتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر سبتمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

ومن المعروف ان السيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة T77 برو ، تستمد قوتها من محرك رباعي الإسطوانات سعته 1.5 لترًا متصل بشاحن تيربو قادر على توليد قوة 169 حصان وأقصى عزم دوران 258 نيوتن متر.

بيستون الكروس أوفر المدمجة T77 برو

و تصل السرعة القصوى إلى للسيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة T77 برو 192 كم/س ، واستهلاك الوقود 7.1 لتر لكل 100 كم، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة مزدوج القابض DCT ذي 7 سرعات .

بيستون الكروس أوفر المدمجة T77 برو

وتظهر السيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة T77 برو، بمصابيح أمامية وخلفية LED، وضبط مستوى الشعاع الأمامي، ووظيفة تأخير للمصابيح الأمامية، بجانب إضاءة نهارية LED، ومصباح فرامل علوي، وإمكانية تعديل وطي مرايا الأبواب كهربائيًا وخاصية تسخين، ومساحات أمامية وخلفية، وفتحة سقف بانوراما، كما أن الزجاج الخلفي بخاصية إزالة الضباب، مع نوافذ معتمة بلون أخضر، ورف للأمتعة، وجنوط ألومنيوم.

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة T77 برو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة LCD للعدادات مقاس 8 بوصة، مرآة داخلية بخاصية مضاد للسطوع يدوي، مصباح قراءة أمامي وخلفي، مع حاجب للشمس بمرآة وإضاءة.

بيستون الكروس أوفر المدمجة T77 برو

اما الفئة الثانية شاشة LCD لتشغيل الوسائط مقاس 12.3 بوصة، فتحتوى تشغيل النوافذ الأربعة بضغطة واحدة مع خاصية مضادة للسرقة، أما الفئة الثالثة فتأتى بإضاءة أمامية أوتوماتيك، مصابيح انعطاف LED أمامية ، انتقال ذكي بين الشعاع العالي والمنخفض، مساحات أمامية ذكية، وشاشة LCD للعدادات مقاس 12.3 بوصة، إضاءة داخلية محيطة .

وتحتوى السيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة T77 برو، على عدد من وسائل الأمان والحماية من بينها وسائد هواء أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، مع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبرنامج ثبات إلكتروني ESP، ومساعد فرامل EBA، ونظام التحكم في الجر TCS .

بيستون الكروس أوفر المدمجة T77 برو

اسعار بيستون T77

- فئة كمفورت بسعر 564 ألف جنيه بدلاً من 475 ألف جنيه بزيادة 89 ألف جنيه.

- فئة ديلوكس بسعر 597 ألف جنيه بدلاً من 515 ألف جنيه بزيادة 82 ألف جنيه.

- فئة بريميوم بسعر 635 ألف جنيه بدلاً من 555 ألف جنيه بزيادة 80 ألف جنيه.