نشرة الفن.. فارق سن صادم بين شيري عادل وطارق صبري بعد زواجهما.. وسر اعتذار مروان بابلو

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري، وافتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وعرض خاص لمسلسل غرفة 207 بحضور أبطاله.
بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري
نشر الفنان طارق صبري - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - صورة جديدة من عقد قرانه على الفنانة شيري عادل، الذي احتفل به بعيدا عن الصحافة والإعلام.
لقطات من مرور النجوم على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية
شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية مرور عدد من نجوم مصر وتونس والوطن العربي للاحتفاء بالنسخة الجديدة من واحد من أهم المهرجانات الفنية.
بدء العرض الخاص لـ مسلسل الغرفة 207 بحضور أبطاله
بدأ مساء اليوم السبت 29 أكتوبر، العرض الخاص لمسلسل الغرفة 207، في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال المسلسل.
بعد عودته لسوبر مان.. ليام هيمسورث بدلاً من هنري كافيل في The Witcher
أعلن الممثل الشهير هنري كافيل عدم تواجده في الموسم الرابع من مسلسله الشهير The Witcher بعد أيام من إعلان عودته لتقديم شخصية سوبر مان في أفلام دي سي.
عمر خيرت من على مسرح مهرجان الموسيقى العربية: تحيا مصر
حرص الموسيقار الكبير عمر خيرت على توجيه كلمة لجمهوره الكبير بمهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ ٣١.
محمد فراج يستعد لبطن الحوت في رمضان
أضاف محمد فراج في تصريح خاص لموقع صدي البلد الإخباري، أنه انتهي مؤخرا من تصوير مسلسل الغرفة ٢٠٧ لكي يتفرغ لبطن الحوت تماما حيث انه يحتاج مجهود كبير لخروج العمل بالشكل المطلوب.
رمى المايك على الأرض في الحفل .. اعتذار مروان بابلو للجماهير | شاهد
اعتذر مغني الراب مروان بابلو عما بدر منه في حفله أمس على مسرح ستاد الهوكي، بعد واقعة إلقاء المايك على الأرض بسبب الفرقة الموسيقية التي انسحبت قبل استكماله للحدث على طريقة “البلاي باك”.