نشرة الفن.. فارق سن صادم بين شيري عادل وطارق صبري بعد زواجهما.. وسر اعتذار مروان بابلو

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري، وافتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وعرض خاص لمسلسل غرفة 207 بحضور أبطاله.

نشر الفنان طارق صبري - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - صورة جديدة من عقد قرانه على الفنانة شيري عادل، الذي احتفل به بعيدا عن الصحافة والإعلام.

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية مرور عدد من نجوم مصر وتونس والوطن العربي للاحتفاء بالنسخة الجديدة من واحد من أهم المهرجانات الفنية.

بدأ مساء اليوم السبت 29 أكتوبر، العرض الخاص لمسلسل الغرفة 207، في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال المسلسل.

أعلن الممثل الشهير هنري كافيل عدم تواجده في الموسم الرابع من مسلسله الشهير The Witcher بعد أيام من إعلان عودته لتقديم شخصية سوبر مان في أفلام دي سي.

حرص الموسيقار الكبير عمر خيرت على توجيه كلمة لجمهوره الكبير بمهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ ٣١.

أضاف محمد فراج في تصريح خاص لموقع صدي البلد الإخباري، أنه انتهي مؤخرا من تصوير مسلسل الغرفة ٢٠٧ لكي يتفرغ لبطن الحوت تماما حيث انه يحتاج مجهود كبير لخروج العمل بالشكل المطلوب.

اعتذر مغني الراب مروان بابلو عما بدر منه في حفله أمس على مسرح ستاد الهوكي، بعد واقعة إلقاء المايك على الأرض بسبب الفرقة الموسيقية التي انسحبت قبل استكماله للحدث على طريقة “البلاي باك”.