عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. فارق سن صادم بين شيري عادل وطارق صبري بعد زواجهما.. وسر اعتذار مروان بابلو

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري، وافتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وعرض خاص لمسلسل غرفة 207 بحضور أبطاله. 

 

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

نشر الفنان طارق صبري - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - صورة جديدة من عقد قرانه على الفنانة شيري عادل، الذي احتفل به بعيدا عن الصحافة والإعلام.

 

لقطات من مرور النجوم على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية مرور عدد من نجوم مصر وتونس والوطن العربي للاحتفاء بالنسخة الجديدة من واحد من أهم المهرجانات الفنية. 

 

بدء العرض الخاص لـ مسلسل الغرفة 207 بحضور أبطاله

بدأ مساء اليوم السبت 29 أكتوبر، العرض الخاص لمسلسل الغرفة 207، في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال المسلسل. 

 

بعد عودته لسوبر مان.. ليام هيمسورث بدلاً من هنري كافيل في The Witcher

أعلن الممثل الشهير هنري كافيل عدم تواجده في الموسم الرابع من مسلسله الشهير The Witcher بعد أيام من إعلان عودته لتقديم شخصية سوبر مان في أفلام دي سي. 

 

عمر خيرت من على مسرح مهرجان الموسيقى العربية: تحيا مصر

حرص الموسيقار الكبير عمر خيرت على توجيه كلمة لجمهوره الكبير بمهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ ٣١.

 

محمد فراج يستعد لبطن الحوت في رمضان

أضاف محمد فراج في تصريح خاص لموقع صدي البلد الإخباري، أنه انتهي مؤخرا من تصوير مسلسل الغرفة ٢٠٧ لكي يتفرغ لبطن الحوت تماما حيث انه يحتاج مجهود كبير لخروج العمل بالشكل المطلوب.

 

رمى المايك على الأرض في الحفل .. اعتذار مروان بابلو للجماهير | شاهد

اعتذر مغني الراب مروان بابلو عما بدر منه في حفله أمس على مسرح ستاد الهوكي، بعد واقعة إلقاء المايك على الأرض بسبب الفرقة الموسيقية التي انسحبت قبل استكماله للحدث على طريقة “البلاي باك”. 

طارق صبري الفنانة شيرى عادل مروان بابلو مسلسل الغرفة ٢٠٧ مهرجان الموسيقى العربي The Witcher

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

العلاوات للجميع.. القومي للأجور يكشف موعد زيادة الـ 300 جنيه للقطاع الخاص

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

الأغلى والأمهر وسيئ الحظ .. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

ترشيحاتنا

الأمر لم يعد سرًا.. حيلة أوروبية للاستيلاء على مليارات من الشعب الروسي

روسيا: مستعدون لاستبدال الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية

استعبط لغة عربية فصحى.. قصة ضم كلمة بالعامية لقاموسنا اللغوي

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة: حالات كثيرة تحتاج زراعة رئة بسبب كورونا

زيادة في الراتب| برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

الفرق صعب جدا.. مستشار الرئيس للصحة يوضح طرق التمييز بين الإصابة بكورونا والإنفلونزا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ملفت.. بشرى تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

روب ستان.. هاجر أحمد تثير إعجاب متابعيها بإطلالة ملفتة

ياسمين صبري تثير جدلاً عبر إنستجرام.. والجمهور يرد: «دا تيير.. استايل قديم»

دب ينقذ غرابًا من الموت غرقًا داخل حديقة حيوان في المجر.. فيديو

فيديو

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ