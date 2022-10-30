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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للوقاية من السكتة الدماغية.. 5 أشياء احرص على القيام بها وأطعمة تناولها باستمرار

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

هناك بعض العوامل التي يمكن أن تسبب السكتة الدماغية، مثل تاريخ العائلة وأمراض القلب لا يمكن السيطرة على هذه العوامل، ولا يمكن علاجها إلا لاحقًا. ولكن يمكن السيطرة على زيادة الوزن، وقيادة نمط حياة خامل، والتدخين  الإفراط في الشرب والأسباب الأخرى لتأثيرات الأمراض الأخرى.

فى إطار هذا كشف موقع هيلثي عن ما يمكنك فعله للوقاية من السكتة الدماغية.

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تجنب الهواء الملوث بأي ثمن

يعتمد احتمال تسبب ملوثات الهواء في حدوث سكتة دماغية على تكوين المادة الملوثة. يمكن أن تسبب معظم أنواع الملوثات نقصًا في الأكسجين والجلوكوز في الجسم. تأثيره المباشر يقع على الرئتين والقلب مما يؤدي إلى التورم. يؤدي الالتهاب المزمن (الالتهاب طويل الأمد) إلى مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

دائما تناول نظام غذائي صحي


من المفيد تناول الخضار الورقية الخضراء والفواكه والخضروات المضادة للالتهابات مثل العنب والأفوكادو والفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الفول والأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ وبذور اليقطين.

السيطرة على مرض السكري

يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم من مرض السكري إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب مع مرور الوقت. تزيد احتمالية إصابة البالغين المصابين بأمراض القلب بأمراض القلب أو السكتة الدماغية مقارنة بالبالغين غير المصابين بداء السكري.

مراقبة ضغط الدم

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى ضغط مستمر على جدران الشرايين ، مما قد يؤدي إلى انسداد الشرايين. يمكن أن يضغط على القلب ويضر الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ومشاكل العين أو الكلى. يساعد فحص مستويات ضغط الدم بانتظام على تجنب هذا الخطر.

ممارسة التمارين


إن ممارسة النشاط البدني وتجنب نمط الحياة المستقرة يحل الكثير من المشاكل على المدى الطويل والقصير ترتبط السمنة ارتباطًا مباشرًا بالسكتة الدماغية بسبب الالتهاب المزمن الناجم عن الأنسجة الدهنية الزائدة هذا يمكن أن يسبب صعوبة في تدفق الدم ويزيد من خطر الانسداد ، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية في حالة الإصابة بسكتة دماغية ، يوصى بطلب المشورة الطبية قبل البدء في أي تمرين روتيني.

الإقلاع عن التدخين

يرتبط التدخين بشكل مباشر بالسكتة الدماغية لأنه يجعل الدم أكثر لزوجة وأكثر عرضة للتخثر ، مما قد يمنع تدفق الدم إلى القلب والدماغ ومن المعروف أيضًا أنه يتلف الأوعية الدموية ويزيد من تراكم البلاك فيها ، مما يعرض الجسم لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

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