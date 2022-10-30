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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تراجع أسعار البيض بالأسواق ووزارة الزراعة اليوم

أسعار البيض
أسعار البيض

شهد أسعار البيض اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 في الأسواق المصرية، خلال تحديثات بورصة الدواجن انخفاضا بقيمة تتراوح من 2 ل ـ3 جنيها سواء للبيض الأبيض أو للأحمر  .

ويستعرض موقع "صدي البلد"  خلال السطور التالية تحديثات أسعار البيض اليوم الأحد في البورصة الرئيسية للدواجن.
 

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البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

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أسعار كرتونة البيض في الأسواق ومنافذ وزارة الزراعة اليوم الأحد

انخفاض أسعار البيض

حيث انخفض سعر البيض الأحمر بقيمة 3 جنيهات، بينما انخفض سعر البيض الأبيض بقيمة جنيهات ليسجل 71 جنيها.

أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق 

سعر البيض الأحمر

سعر البيض الأحمر إلى 74 جنيهًا.

سعر البيض الأبيض

سعر البيض الأبيض 71 جنيهًا.

سعر البيض البلدي

سعر البيض البلدي 77 جنيهًا.

أسعار البيض الأبيض بمنافذ الزراعة 

وسجلت أسعار البيض  الأبيض في منافذ وزارة الزراعة 70 جنيها مقابل الكرتونة الواحدة ، وبذلك أصبح منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

أسعار البيض الأحمر بمنافذ وزارة الزراعة 

وعن أسعار البيض الأحمر، فسجل سعر الكرتونة في منافذ وزارة الزراعة 72 جنيها للواحدة،  أما البيض البلدي فيتراوح بين 78 و80 جنيهًا.

 

جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض 

وأكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، توفير البيض بمنافذ الوزارة، وأن سعر كرتونة البيض بـ70 جنيهًا بالمزرعة، بينما كيلو الدواجن بـ35 جنيهًا، وهذا السعر مناسب إلى حد كبير للمستهلك، إلا أنه لا يدر ربحًا جيدًا للمنتج.

وقال القرش إن الدولة تسعى إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وبالتالي يصل الربح كله للمنتج، ويصل البيض بسعر مناسب للمستهلك، مشيراً إلى الاتفاق على تخصيص 44 مليون دولار اعتمادات لتوفير الصويا، وبذلك يكون إجمالي الكميات التي دخلت في الفترة الأخيرة بعد هذا الاعتماد أكثر من 122 ألف طن صويا.

وأشار معاون وزير الزراعة إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توفير العملة الأجنبية؛ لتوفير الأعلاف بشكل مستمر، مضيفاً أن هذه التحديات ليست مشكلة محلية بل أزمة عالمية
 

ووفقًا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة، السابقة فإنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

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