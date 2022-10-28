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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

البيض
البيض

لأول مرة منذ أيام هبطت أسعار كرتونة البيض من 80 جنيها و 90 جنيها في بعض المناطق إلى 75 جنيها في كثير من المحلات والسوبر ماركت والبقالة في كثير من المناطق.

70 جنيها 

وسجلت أسعار البيض الأبيض في منافذ وزارة الزراعة 70 جنيها مقابل الكرتونة الواحدة التي تضم 30 بيضة ، وذلك أصبح منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

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البيض 

أسعار كرتونة البيض الأحمر

وعن أسعار البيض الأحمر، فسجل سعر الكرتونة في منافذ وزارة الزراعة 72 جنيها للواحدة،  أما البيض البلدي فيتراوح بين 78 و80 جنيهًا.

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سر تراجع البيض في الأسواق 

وبحسب حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الاسكندرية التجارية في تصريحات صحفية له ، فإن السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار كرتونة البيض بسبب كثرة المعروض وقلة الشراء ، حيث وصل سعر كرتونة البيض في المزرعة 65 جنيها للأحمر وتصل للمستهلك بين 70 إلى 75 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 

وجاءت أسعار البيض  الأحمر اليوم 70-71 جنيها للطبق في المزرعة و75 جنيه إلى 80 للمستهلك حسب المنطقة بعدما وصلت إلى 85 و90 في الأيام السابقة ، و72 جنيه في منافذ وزارة الزراعة ليكون منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25%،  ووصل سعر الأبيض 72 جنيها في المزرعة، وبين 72 و 77 جنيها للطبق للمستهلك ،  أما سعر البيض البلدي بين 80 و 85 جنيها.  

اسعار الدواجن اليوم 

واستقرت أسعار الدواجن اليوم مقارنة بالأسبوع الماضي إذ وصل سعر الكيلو إلى  34-35 جنيها في المزرعة، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 28-10-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

وتعد اسعار الفراخ اليوم محل اهتمام  العديد من المواطنين يوميا في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن

وتضم أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن اليوم، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم 28-10-2022 

اسعار الدواجن

 

الدواجن البيضاء : بين 34-35 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 37 و40 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة، وتصل إلى 37 و 36 في بعض المناطق الريفية.

الدواجن البلدى :  بين 51- 52 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  بين 47 و 50

الأوراك : بين 39- 41 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 90- 95 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : 24 -25 جنيها في المزرعة و بين 27-28 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار الدواجن

أسعار البط اليوم في السوق المحلية

أسعار البط  البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 45-50 جنيها للكيلو 

أسعار البط الفرنساوي بين 32-35 جنيها للكيلو 

أسعار  البط المولر بين 35-37  جنيها للكيلو

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