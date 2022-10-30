نجار بدرجة فنان ببني سويف.. ابتكر سيارتين من الخشب

استطاع شاب يعمل نجارا للموبيليا يجيد فن النحت على الأخشاب مقيم في محافظة بني سويف ابتكار وتصميم سيارة ملاكي وأخرى نقل تقيل بأحجام صغيرة مخصصة للأطفال يسيران بسرعة 30 كم في الساعة، يعملان بالشحن الكهربائي، ويوجد بهما جميع الكماليات.

ويقول الشاب "شعبان عبد التواب" المقيم في قرية طما فيوم التابعة لمركز اهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف إن فكرة تصميم السيارتين كان بهدف إهدائهما لأطفاله، وأنه فور انتهائه من استكمال الهيكل الخارجي للسيارتين قرر إضافة الكماليات اللازمة لهما وتجهيزهما للتحرك والمشي على الطريق من خلال تركيب موتور يعمل بالشحن الكهربائي.

وأشار شعبان إلي الوقت الذي استغرقه في تصنيع السيارتين، موضحاً أن السيارة الملاكي والتي أطلق عليها ماركة "رولز رويس"، استغرقت معه 55 يوماً حتى انتهى منها وجعلها تبهر جميع من شاهدها.



فيما استغرقت معه السيارة النقل الثقيل والتي أطلق عليها ماركة Scania، حوالي من 30 يوماً حتى انتهى منها، وهي أيضاً تعمل من خلال موتور بالشحن الكهربائي.

وتابع شعبان أن تصميم السيارتين لم يستغرق معه وقتا طويلا مشيرًا إلي أن تجميع الكماليات وتشيغلهما من خلال موتور يعمل بالشحن الكهربائي وابوابهما التي تعمل بالريموت كنترول.

بالإضافة إلي أنه قام بتصنيع إطارات السيارتين من الخشب أيضا، جعله يبذل مجهودا بدنيا وذهنيا، حتى استطاع إخراجهما بهذا الشكل والتصميم الرائع الذي نال إعجاب كل من شاهد هذه التحف الفنية الرائعة.

واختتم شعبان عبد التواب، مبتكر السيارتين، لم أكن أعلم أن التصميم سيخرج بهذا الشكل، وتشجيع أهالي قريتي لي جعلني أفكر في تطوير هذا الاختراع بشكل أكبر.

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