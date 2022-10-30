إصابة 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية بمفارق الشرطة نطاق مدينة الصالحية الجديدة.

وتم نقل المصابين إلي المستشفي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية بوصول 7 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية .

وبالإنتقال والفحص تبين إنقلاب السيارة بمفارق الشرطة نطاق مدينة الصالحية وتم نقل المصابين إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.