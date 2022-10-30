مجلس النواب يناقش علاوة غلاء المعيشة في جلساته هذا الأسبوع

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، فى جلساته العامة هذا الأسبوع والمقرر عقدهما ، يومى الثلاثاء والأربعاء ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به ، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منحة استثنائية .

وبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال الاجتماع المنعقد حاليا مناقشة مشروع القانون الوارد من الحكومة ، وتشمل إقرار علاوة استثنائية لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار بواقع 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة .

تأتى هذة الخطوات فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لمراعاة الظروف الاقتصادية .