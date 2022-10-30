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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حضور إعلامي منقطع النظير لتغطية وقائع القمة العربية بالجزائر

يشهد المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجمهورية الجزائرية، توافدا إعلاميا كبيرا منذ أن بدأت الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمة العربية .

وشهدت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري، وأيضا الاجتماع الوزاري حضورا إعلاميا مميزا عكس اهتماما بالغا توليه مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية بالحدث العربي بإمتياز.

وعملت الجزائر على تسخير الإمكانات والتجهيزات اللازمة لتسهيل عمل الصحافيين ووضعهم ضمن الظروف الملائمة لتغطية القمة، حيث اتخذت كافة التدابير اللازمة لاستقبال الوفود الإعلامية المكلفة بتغطية أشغال القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر، والتي ستكون لأول مرة "قمة بدون ورق".

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