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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتعاون مع وزارة التخطيط..

فودافون مصر شريكا استراتيجيا للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

فوادفون مصر
فوادفون مصر

أعلنت فودافون مصر، عن مشاركتها فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كشريك استراتيجي للمبادرة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلانها عن رعايتها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغّير المناخ «Cop 27» المقرر انعقاده بشرم الشيخ في الفترة من 6 – 18 نوفمبر ، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.

وصرح السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن المبادرة تستهدف العديد من المجالات، على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والتي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وأكد بدر أن ما تم تحقيقه منذ انطلاق المبادرة يمثل إنجازًا كبيرًا متوجهًا بالشكر للمحافظين الذين ساهموا في سرعة التحرك في محافظات الجمهورية، فضلًا عما تم عقده من جلسات للتوعية والتدريب، حيث تم تقديم 6281 مشروع ضمن الفئات الـ6 للمبادرة، تبعها عقد لجان في كل محافظة مع وجود خبراء وممثلين من الوزارات والمجلس القومي للمرأة.

وأوضح بدر أنه سيتم استعراض المشروعات الـ18 الفائزة والتي تم اختيارها في الاجتماع الأخير للجنة تحكيم المبادرة خلال المؤتمر وتكريم الـ 27 مشروع الملقب بالمشروع السفير بكل محافظه لتقدير المحافظات على مشاركتها، حيث سيتم مشاركة المشروعات الفائزة في COP27، مع توافر أكثر من آلية للعرض في أكثر من فعالية.

ومن جهته، قال أيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في فودافون مصر، إن الشركة تحرص دائما على المشاركة في الفعاليات التي تعقدها الدولة المصرية، باعتبارها من الشركاء الاستراتيجيين للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة في مجال التحول الرقمي، كما أن توجهات الحكومة المصرية نحو قضية المناخ والبيئة تتوافق مع رؤية فودافون مصر، التي تملك بالفعل العديد من الجهود المتواصلة في هذا الملف، كما تقوم استراتيجية فودافون على دعم الشباب والاستفادة من الأفكار الملهمة، فضلاً عن تعزيز جهود تمكين المرأة.

وتعليقًا على ذلك، قالت نجلاء قناوي، رئيس قطاع الموارد البشرية بفودافون مصر، إن المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، يأتي ضمن جهود فودافون للوصول إلى المشروعات المتميزة، التي تساهم في تحقيق الاستدامة، خاصة التي تستهدف المرأة، وتعزز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن فودافون مصر لديها الكثير من البرامج التي تستهدف النساء، للاستفادة من إسهاماتهن وتنمية كفاءتهن، ودمجهم في سوق العمل، وهو ما تسعى إليه دائما في معظم المبادرات التي تشارك فيها.

جدير بالذكر أن المبادرة تم إطلاقها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغّيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغيّر المناخي وقدرات التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغيّر المناخي والبيئة، وإدماج كافة فئات المجتمع في إيجاد حلول للتحديات المناخية والبيئية.

وجرى اختيار 18 مشروعا فائزا على مستوى الجمهورية، 3 مشروعات فائزة في كل فئة، مقسمة على 6 فئات، ومن المقرر الإعلان عن تلك المشروعات في المؤتمر المقرر عقده الخميس المقبل، الموافق 3 من نوفمبر، وتضم الفئات الـ 6؛ فئة المشروعات الكبيرة، فئة المشروعات المتوسطة، فئة الشركات الناشئة، فئة المشروعات المحلية الصغيرة، فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

تمكين المرأة 

ويُشار إلى أن فودافون مصر، تقوم برعاية 3 فائزين من المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة وتغّير المناخ والاستدامة، وذلك من خلال تقديم جوائز نقدية، بالإضافة إلى جوائز عينية في صورة استشارات تسويقية، ودعم فني وتقني مقدم من منصة V-HUB، وذلك في إطار دعمها الكامل للشباب و المرأة والمشروعات المستدامة والمبادرات الرقمية التي تساهم في إحداث تأثير إيجابي ملموس على المجتمع.

فودافون مصر انطلاق مؤتمر المناخ cop27 الأمم المتحدة شرم الشيخ التخطيط

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