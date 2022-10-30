تصل 40 جنيها شهريا.. كيفية حساب رسوم النظافة الجديدة بعد توجيهات الحكومة

توجيهات جديدة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بشأن إجراء تقييم للشركات التي تم التعاقد معها، بشأن منظومة النظافة في بعض أحياء "القاهرة"، تفتح الباب امام تساءلات عدد من المواطنين حول الرسوم الجديدة للنظافة المقررة علي المواطن وكيفية حسابها.

ويقدم موقع صدي البلد، معلومات قانونية عن قانون تنظيم إدارة المخلفات، وتوضيح خاص من المسؤلين بشأن ملف المحليات من النواب والحكومة فيما يلى:

رسوم النظافة الجديدة

قانون تنظيم إدارة المخلفات حدد الرسوم الجديدة للنظافة وجه بإنشاء هيئة تسمي جهاز تنظيم المخلفات وذلك باعتبارها هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية العامة، مع تحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المُرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمُخلفات، وذلك من خلال إلزامهم بأن يُمارسَ هذا النشاط بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا.

واعطي القانون الضوء الاخضر أمام الجهات الإدارية لتأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذلك منح الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات و الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

رسوم النظافة وفقا للقانون

من 2: 40 جنيهًا للوحدات السكنية.

5 آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال.

20 ألف جنيه شهريا للمنشآت السياحية والرياضية والمراكز التجارية والفنادق.

من 30 جنيها الى 100 شهريا للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والاعمال الحرة.



لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريا للمنشآت التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية وما يماثلها من منشآت او انشطة.



إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.ووفقا للمادة يصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء علي عرض من الوزير المعني ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الادارة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقررة لكل فئة.



أبرز تصريحات أحمد السجيني رئيس محلية النواب:

مجلس النواب ناقش إصدار تشريع برفع رسوم النظافة علي مدار 7سنوات قبل إقراره

ملف النظافة أخذ الكثير من الوقت

الحكومة اتخذت قرارا بتطبيق رسوم النظافة علي شرائح الكهرباء وتصل لـ 40 جنيها شهريا.

بعض المواطنين فى القري كانوا يلقون القمامة فى المصارف وتم إدارة هذا الملف بدراسة

في البداية وضعت الحكومة قيمة رسوم النظافة كالاتي:

4 جنيهات وتصل لـ 30 جنيها، وأكد أنه طالب الحكومة بأن تقل من 4 لـ 2 و يتم الارتفاع بـ قسمة الـ 30 جنيها لتصبح 40 جنيها، وكشف أن المواطن الفقير سيدفع 2 جنيه، و الغنى أقصى شيء سيدفعه 40 جنيها.

ولاول مرة يكون هناك مطالبة من المجلس بـأن يرتفع السعر لـ 40 جنيها، و هذا الأمر يساعد الحكومة على توفير أموال لتجميع القمامة.

تم الاتفاق على أن يكون التحصيل من قبل وزارة الكهرباء، وأن وزارة الكهرباء وافقت على إضافة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء بعد مناقشات عديدة.

قيمة الرسوم ستكون على كمية الاستهلاك، وليس القيمة التى يدفعها المواطن.

أبرز تصريحات أحمد سعيد مدير وحده إدارة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية:

قانون المخلفات الصلبة نص على ان تتراوح رسوم جمع القمامة من 2 إلى 40 جنيها لمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين و الفئات محدودة الدخل.

القيادة السياسية أكدت أنه لا يتم تطبيق الرسوم على المواطنين إلا بعد أن يلمس المواطن تغييرا على أرض الواقع.

تم عمل مسودة لتحديد الرسوم وتقسيم المواطنين إلى شرائح حسب الدخل وحسب استهلاك الكهرباء وتحديد كيفية التحصيل وسيتم عرضها على اللجنة المعنية عقب الإنتهاء منها ولن يتم التنفيذ إلا بعد أن يرى المواطن تغيير على أرض الواقع طبقا لتكليفات القيادة السياسية.

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