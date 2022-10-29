بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

يبحث العديد من اصحاب المعاشات عن اجابات بشأن إقرار الحكومة علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريا، اعتبارا من نوفمبر المقبل، بعد توجيهات الرئيس السيسي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وابرز الاجابات التى تشغل بال اصحاب المعاشات هي هل يحصل الشخص الذين يتقاضي معاشين علي علاوة 600 جنيه ام ستكون 300 جنيه فقط، وللرد علي هذه التسائلات تواصلنا مع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب النائب محمود الصعيدي لتوضيح هذا الامر فيما يلى:

علاوة لاصحاب المعاشات

علاوتين للحاصلين علي معاشين

قال محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي تؤكد حرصه علي دعم المواطن البسيط والأسرة المستحقة بنسبة 100% خصوصا بعد ترجمت هذه التوجيهات لقرارات من جانب الحكومة بشأن توسيع حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم المواطن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من حروب عالمية.

وعن تساءل اصحاب المعاشات الخاص بهل سوف يحصل المواطن الذي يحصل علي معاشين من الدولة علي 600 جنيه زيادة ام يحصل علي 300 جنيه فقط، أكد الصعيدي لـ"صدي البلد"، أن كل معاش مختص بذاته والمواطن الذي يحصل علي معاشين سوف يحصل علي زيادة مضاعفة اي 600 جنيه بدلا عن 300 جنيه لكونه يتقاضي معاشين، ،لافتا أن قرارات الحكومة واضحه بخصوص العلاوة الاستثنائية الخاصة بمبلغ 300 جنيه لاصحاب المعاشات بدون استثناء.



علاوات اصحاب المعاشات

ولم يغفر قانون التامينات الاجتماعية عن دعم اصحاب المعاشات، ولكن وفر لهم الدعم والرعاية الكاملة لتوفير حياة كريمة ونظم عملية الجمع بين معاشيين وحظر الجمع وفقا لضوابط وضعها قانون التامينات والمعاشات الجديد في مواده رقم 102 و103 وهي كالاتي:

حالات الجمع بين معاشين

ووفقا للمادة 102 التي تنص علي انه" إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :

علاوة اصحاب المعاشات



1- المعاش المستحق عن نفسه.

2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

3- المعاش المستحق عن الوالدين.

4- المعاش المستحق عن الأولاد.

5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

كما نص القانون على أنه "إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.

على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

اصحاب المعاشات والعلاوات

واستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أوالمهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4_ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5_ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6_ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

زيادة جديدة للمعاشات

الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم ويتابع كافة قضايا المواطن خاصة ملف دعم أصحاب المعاشات فاصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولية المسؤلية وسيتم صرف زيادة المعاشات بداية من صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 هذه التصريحات جاءت علي لسان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقال ايضا اللواء جمال عوض رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قرار الرئيس السيسي بشأن إصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمواطنين ومنهم اصحاب المعاشات بصرف منحه استثنائية بمبلغ ٣٠٠ جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، والتى سيتم صرفها بداية من صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢.