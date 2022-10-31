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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محطة تاريخية.. سفير الجزائر بمصر: نتائج مبهرة لـ "القمة العربية" المرتقبة

صدى البلد

أكد سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية, عبد الحميد شبيرة، أن مسار القمة العربية التي تنعقد بالجزائر في دورتها العادية ال31 يومي 1 و 2 نوفمبر, يتجه بدون شك نحو تحقيق نتائج "باهرة" ستجعل من موعد نوفمبر "محطة تاريخية" لتعزيز العمل العربي المشترك.

و أوضح شبيرة،  في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام، عقب اختتام أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري, أن هناك العديد من المؤشرات التي تنبئ بنجاح قمة الجزائر, وهذا بعد تسجيل التوافق حول امهات القضايا والملفات المطروحة في جدول الاعمال, وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واشار هنا الى جهود الجزائر التي كللت بالتوقيع على "إعلان الجزائر" لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية والذي يعتبر "إضافة أساسية وكبيرة لدعم القضية الفلسطينية".

و أكد ان القضية الفلسطينية تبقى بالنسبة للقيادة الجزائرية "اساسية في سياستها الخارجية وفي دعمها المستمر لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة" لافتا الى ان الجزائر توفي بكل التزاماتها تجاه الفلسطينيين.

بالنسبة لتشكيل اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة التي ستترأسها الجزائر, اوضح الدبلوماسي أن هناك "مشروع قرار موجود وسيعرض على القادة برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون من اجل اعتماده" ويخص الدول المشاركة مع الجزائر في تسيير اللجنة.

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