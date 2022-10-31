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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. تحويل 6.1 مليون جنيه مستحقات عمال مصريين غادروا الأردن

صدى البلد

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، بالمتابعة اللحظية مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي في  تحويل القائمة الـ 100  من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو  213  عاملا مصريا  لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.    


وبلغت  المستحقات  268 ألفاً، و293  دولاراً؛ بما يعـادل 6 ملايين و141 ألف جنيه مصري تقريبا.
 

تلقي حسن شحاتة وزير القوى العاملة  تقريرا بذلك من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، ناشدا فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .     


وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من  30  أكتوبر الجاري تاريخ تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.  

  
وفيما يلي أسماء المستحقين :
 

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