250 فرش .. حبس امبراطور الحشيش في الصف

امرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس تاجر مخدرات 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد مخدرة وترويجها.

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة ونشاط المتهم المشبوه وارسلت عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 250 فرش لجوهر المخدر حال تواجده بدائرة مركز شرطة الصف.

وردت معلومات إلي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "250 فرش لجوهر مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول"، وتم اقتياده إلي ديوان المركز.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الاثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.