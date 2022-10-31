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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بجنيه واحد فقط.. هاني الناظر يكشف طريقة سهلة للوقاية من نزلات البرد

الدكتور هانى الناظر،
الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية،

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن مرض الوردية يصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة 3 إلى 1 وعادة تظهر خلال الفترة العمرية من الثلاثينات والأربعينات.

وأضاف “الناظر” خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” “ المذاع عبر فضائية ”TEN"، أن الوردية مرض مرتبط بالتغير الهرموني الذي يحدث في الجسم، وتزيد مع الحرارة وليست مرتبطة بالبرد.

وتابع  الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية،  أن هذا المرض له علاجات حديثة ويمكن السيطرة عليها، مع الابتعاد عن مصادر الحرارة المباشرة كالفرن والمدفئة.

ونصح المواطنين بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل خاصة في هذه الأوقات للوقاية من نزلات البرد، في ظل التقلبات الجوية ووجود أتربة، معلقا: "الماسك هيحمينا من صدمة الهواء البارد في الصباح".

الدكتور هاني الناظر الأمراض الجلدية مرض الوردية ارتداء الكمامة نزلات البرد التقلبات الجوية

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