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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تجدد التزامها بمواصلة المناقشات الصريحة مع فيتنام حول تعزيز حقوق الإنسان

صدى البلد

جددت الولايات المتحدة التزامها بمواصلة المناقشات الصريحة والقائمة على النتائج مع فيتنام حول تعزيز حقوق الإنسان باعتبارها عنصر أساسي في سياسة واشنطن الخارجية ومفتاحًا لمشاركتها المستمرة مع الحكومة الفيتنامة في إطار الشراكة الثنائية الشاملة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني/ اليوم الاثنين أنه في إطار هذا الالتزام، يتوجه وفد أمريكي لزيارة فيتنام للمشاركة في الحوار الثنائي السادس والعشرين حول حقوق الإنسان والمقرر انعقاده في هانوي يوم 2 نوفمبر المقبل .

ويغطي الحوار، بحسب البيان، مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد وسيادة القانون والإصلاح القانوني وضمان حقوق أفراد الفئات السكانية المهمشة، بما في ذلك مجموعات الأقليات العرقية والأشخاص ذوي الهمم وغيرهم من الحالات الفردية التي تبعث على القلق .

كما سيجري الوفد الأمريكي مناقشات مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني في مدينتي هو تشي منه وهانوي.

ويترأس الوفد الأمريكي إيرين باركلي كبيرة مسؤولي مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية فيما يمثل مساعد وزير الخارجية الفيتنامي دو هونج الجانب الفيتنامي في الحوار الثنائي . 

الولايات المتحدة الوفد الأمريكي وزير الخارجية الفيتنامي

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