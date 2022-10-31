بسبب تصرفات زيلينسكي.. أزمة بين أمريكا وأوكرانيا

قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين سابقين، إن تعبير الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، العلني عن عدم الرضا عن المساعدة الأمريكية غير الكافية أدي إلى حدوث أزمة بين واشنطن وكييف.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، طلب زيلينسكي أحيانًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدة التي لم يكن مستعدًا لتقديمها.

وقالت بوليتيكو: "الرئيس الأوكراني غالبا ما أعرب علنا ​​عن عدم رضاه ... هذا تكتيك تسبب في بعض الخلافات بين الأوكرانيين وإدارة بايدن".

ووفقًا لسفير الولايات المتحدة السابق في بولندا دانيال فرايد، فإن البيت الأبيض "غير سعيد" بنهج زيلينسكي.

وأضاف "في بعض الأحيان يكون هناك شعور بأنهم محاصرون ولا يحبون ذلك".

ومع ذلك، يُلاحظ أن الأوكرانيين قد يلجأون إلى هذا النهج في كثير من الأحيان إذا انتقلت سيطرة الكونجرس إلى الجمهوريين نتيجة انتخابات التجديد النصفي لأمريكا.

وفي 8 نوفمبر 2022، ستجرى انتخابات التجديد النصفي في أمريكا لكلا مجلسي الكونجرس الأمريكي، وينتخبون جميع أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الشيوخ.