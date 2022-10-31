رئيس البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة الذكرى الـ 68 للثورة

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 68 للثورة الجزائرية المجيدة التي توافق الأول من نوفمبر من كل عام؛ مؤكدا أنها ذكرى غالية تجسد أسمى معاني التضحيات والوفاء من أجل الوطن وتعكس قوة وإرادة الشعب الجزائري في مواجهة التحديات.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، سائلًا الله -عز وجل- للجمهورية الجزائرية وشعبها دوام الأمن والاستقرار، ومزيدًا من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور والتقدم، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأن يُديم على فخامته موفور الصحة والعافية.

