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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرباح خيالية..بايدن الغاضب يهاجم شركات النفط: ربحت كثيرًا بينما يعاني الناس

النفط
النفط


قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب عن غضبه الكبير من تحقيق شركات النفط لأرباح قياسية بينما يدفع الأمريكيون أسعار وقود مرتفعة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

و يدلي بايدن ببيان بشأن القضية في البيت الأبيض اليوم الاثنين، في الساعة 4:30 مساء بالتوقيت الشرقي لأمريكا.

تحدث  البيت الأبيض  ردًا على تقارير الأيام الأخيرة عن تحقيق شركات النفط الكبرى أرباحا قياسية حتى مع رفضها المساعدة في خفض الأسعار  للشعب الأمريكي.

أرباح ضخمة
 

سجلت شركات الطاقة العالمية العملاقة بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون أرباح فصلية ضخمة، مستفيدة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والوقود الذي عزز التضخم في جميع أنحاء العالم وأدى إلى دعوات جديدة لتعزيز الضرائب على القطاع.

انتقد بايدن، الذي يكافح حزبه الديمقراطي للحفاظ على السيطرة على الكونجرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي ، شركات النفط يوم الجمعة لرفضها المستمر تمرير الأرباح إلى المستهلكين عن طريق خفض الأسعار، وذلك  خلال حملة لجمع التبرعات للديمقراطيين في فيلادلفيا.

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أشار إلى أن هناك إجراءات إضافية قادمة، لكن مسؤولي البيت الأبيض رفضوا الإدلاء بتفاصيل.

70 مليار دولار

 

وقال بايدن إن ست من أكبر شركات النفط حققت أرباحا بلغت 70 مليار دولار خلال الربع الأخير ، وضاعف بعضها أرباحها.
أضاف بإن، إكسون ، على سبيل المثال ، حققت أرباحًا بلغت 18.7 مليار دولار في 90 يومًا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما حققته في عام 2021 بالكامل.


قال بايدن: "سأستمر في الحديث عن ذلك، يتحدثون عني . لم يروا شيئًا بعد.  إن ذلك  يزعجني".

أضاف بايدن إن سعر البنزين كان لينخفض ​​50 سنتًا أخرى إذا كانت شركات النفط رضت بتحقيق متوسط أرباح كما في العشرين عامًا الماضية، وهو ما سيخفض ​السعر إلى أقل من 3.00 دولارات للجالون.

يعتبر سعر البنزين والتضخم المرتفع بشكل عام حجر عثرة سياسي لمرشحي الكونجرس الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

 

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