الفنانة الأردنية هالة هادي: مصر أساس الفن .. وعملى خارجها لا شيء

كشفت الفنانة الأردنية هالة هادي، سبب غيابها عن الفن لسنوات طويلة ثم عودتها مؤخرا، قائلة: "بنتي هي سبب ابتعادي عن الفن وتفرغت لها في طفولتها وكانت ظروفي صعبة، وأنا علمتها وكبرتها لحد ما اتجوزت ولست نادمه على الجزء اللي اديته لبنتي من عمري".

وأشارت الفنانة هالة هادي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى إنها تقدم كل فترة أغنية أو تشارك في حفلة ولكن بدون الظهور في مصر لا تعتبر نفسها تقدم شيء، مضيفة: "بصراحة مصر هي الاساس وطول ما أنا بعيدة عن مصر مفيش حاجة بقدمها".

مصر مش بس أم الدنيا ولكنها أم الوطن العربي

وتابعت: "مصر مش بس أم الدنيا ولكنها أم الوطن العربي ومهما بعدنا أو قدمنا حفلات بدون مصر كأنك كفنان مش بتعمل حاجة"، معبرة عن أمنيتها للعودة للعمل في مصر والتعاون مع النجم حميد الشاعري كما بدأت معه منذ سنوات طويلة.