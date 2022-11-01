وزير الصحة: الرئيس السيسي يتدخل لدعم قوائم الانتظار بـ2 مليار جنيه.. فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة طورت ورفعت كفاءة المستشفيات العامة بمحافظات القليويبية والاسكندرية والشرقية باستثمارات 5 مليار جنيه

وقال خالد عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن متوسط الانتظار لقوام الانتظار 3 اسابيع كحد أقصى، مؤكدا أنه يتم إجراء عمليات القلب المفتوح والأوعية الدموية والرمد وتغيير المفاصل.



وتابع وزير الصخة والسكان، أن الرئيس السيسي خلال اجتماعاته الدورية يتدخل فورا ويعمل على دعم قوائم الانتظار بما يقرب من 2 مليار جنيه، ولكن الأن نحتاج إلى 4 مليار جنيه سنويا حتى نحافظ على المعدل الجيد في القضاء على قوئام الإنتظار.

وأشار خالد عبد الغفار إلى أن مصر تمتلك 550 مستشفى و 5400 وحدة ومركز صحي ونعمل حاليا على معالجة المستشفيات المتوقفة عن العمل، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادي كان فرصة كبيرة لعرض الفرص الإستثمارية في القطاع الصحي.

ستنضم لمنظومة التأمين الصحي

“واستكمل وزير الصحة تصريحاته قائلا مستشفيات القطاع الخاص عاجلا أم أجلا ستنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل”.