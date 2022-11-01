المدعي العام بسان فرانسيسكو: دوافع المتهم بالاعتداء على زوج بيلوسي سياسية

قال المدعي العام بولاية سان فرانسيسكو أن دوافع المتهم بـالاعتداء على زوج رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي كانت سياسية وليست لانتقام شخصي

وأضاف وفقا لما نقلته عنه الصحف المحلية أن المهاجم تعمد الدخول إلى مقر سكن بيلوسي على وجه التحديد لمواجهة رئيسة مجلس النواب، ومن الواضح بناء على الأدلة المتوفرة أن المهاجم تعمد استهداف بيلوسي وزوجها

وأشار إلى أن المتهم بالاعتداء على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي سأله عن مكان وجود بيلوسي

أفادت السلطات الأمريكية، يوم أمس الاثنين، بأن المتهم بمهاجمة بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قال للشرطة إنه أراد احتجاز رئيسة مجلس النواب رهينة وكسر ركبتيها.

وبحسب إفادة فدرالية قدمت للمحكمة اليوم، فقد اعتدى ديفيد ديبابي “42 عاما”، على بول بيلوسي الذي كان نائما في غرفة نوم الزوجين في سان فرنسيسكو في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضي، حيث وجه ممثلو الادعاء الفدرالي اتهامين لديبابي، وذلك بعد أيام من إعلان الشرطة أنه اقتحم منزل بيلوسي وضرب زوج الزعيمة الديمقراطية البالغ من العمر اثنين وثمانين عاما، بمطرقة على رأسه.

قالت وزارة العدل الأمريكية، أمس، إن المشتبه به الذي اعتقل فيما يتعلق بهجوم على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، يواجه اتهامات فيدرالية بالاعتداء ومحاولة الاختطاف لدوره المزعوم في الحادث.

وقالت العدل الأمريكية في بيان: “ديبابي متهم بتهمة واحدة بالاعتداء على أحد أفراد الأسرة المباشرين لمسؤول أمريكي بقصد الانتقام من المسؤول بسبب أداء واجبات رسمية ... كما وجهت إلى ديبابي تهمة واحدة هي محاولة اختطاف مسؤول أمريكي بسبب أداء واجبات رسمية”.

وأضاف البيان أن التهمة الأولى تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 30 عاما، والتهمة الثانية إلى السجن لمدة أقصاها 20 عاما.

واحتجز ديفيد ديبابي “42 عاما” في سجن مقاطعة سان فرانسيسكو بتهم تشمل الشروع في القتل والاعتداء بسلاح قاتل وإساءة معاملة المسنين يوم الجمعة.

وخلال فحص للسلامة، وجد الضباط بيلوسي وديبابي يحملان مطرقة، يزعم أن ديبابي بدأ في استخدامها لضرب زوج بيلوسي قبل أن تعتقله الشرطة.