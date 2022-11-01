شوشة يؤكد على دور الأزهر في دعم أبناء سيناء تنمويا ودعويا

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، دور الأزهر الشريف في دعم أبناء شمال سيناء، موجها التحية والتقدير لفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لدعمه الكامل لشمال سيناء تنمويا ودعويا.

وأضاف شوشة أن الأزهر له أثر كبير في قيامه بالمشروعات التنموية بمختلف مناطق شمال سيناء وخاصة منطقة الوسط؛حيث قام الأزهر ببناء ٤٠ منزلا بدويا بمنطقة وسط سيناء، لافتا إلى أن الأزهر الشريف قلعة التنوير.



وأضاف المحافظ خلال استقباله الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور محمد الهواري، الأمين العام المساعد، الدكتور حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية للعلوم الثقافية، الدكتور أحمد عبد البر، مدير عام إدارة العلوم الفلكية، بمكتبه، أن الأزهر له أثر كبير في قيامه بالمشروعات التنموية بمختلف مناطق شمال سيناء وخاصة منطقة الوسط، الي جانب دوره التنويري ونشر الفكر الإسلامي المعتدل.

وأشار المحافظ إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدور كبير في شمال سيناء في محاربة الفكر المتطرف، من خلال القوافل الدينية التوعوية.



ولفت المحافظ الي الدمج بين طلبة التربية والتعليم والأزهر الشريف من خلال المسابقات الثقافية والفعاليات المتنوعة وتبادل الثقافات ، مؤكدا علي انه يولي ذلك اهتماما كبيرا.



أكد المحافظ علي وفرة المنشآت التعليمية الأزهرية في المحافظة مقارنه بالمحافظات الاخري.



بدوره أكد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اهتمام شيخ الأزهر الشريف بشمال سيناء، من خلال تقديم خدمات متنوعة وورش عمل وقوافل دينية، لإعادة تصحيح المفاهيم وعودة الفكر الوسطي المستنير ومحاربة التطرف الفكري.

صقل المهارات



وأشار الى ان أكاديمية الأزهر العالمية بمجمع البحوث الإسلامية علي استعداد لاستقبال الدعاة وأبناء شمال سيناء لصقل مهاراتهم والارتقاء بها.

وأشار الدكتور مصباح العريف مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء، الي تبني المنطقة لخطة لمجابهة الفكر المتطرف من خلال القوافل الدينية في القري العائدة، ونشر ثقافة التسامح وصحيح الدين.



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