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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الجزار: 4104 وحدات جديدة جارٍ تنفيذها بـ سكن لكل المصريين

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 4104 وحدات سكنية جديدة بنسب تنفيذ متقدمة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية  "سكن لكل المصريين" بمدينتي 6 أكتوبر والسويس الجديدة، بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية وشبكات المرافق والكهرباء لخدمة المستفيدين من تلك الوحدات.

 

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وقال وزير الإسكان، إن ذلك يأتي في إطار التزام الدولة نحو توفير السكن الملائم لجميع شرائح الدخل بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكداً أنه تتم المتابعة الدورية مع مسئولي الوزارة والمشروعات بمواقع العمل لدفع معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات إن وجدت، وكذا في إطار مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية، الجديدة ممثلة عن وزارة الإسكان، في استراتيجية الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع متميز ومستوى جيد.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها لدفع معدلات التنفيذ بموقع عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " محور الإسكان فوق المتوسط بمنطقة   " الفاصل السكني الصناعي" بمدينة 6 أكتوبر .

وأوضح المهندس عادل النجار، أن المشروع  على مساحة إجمالية  70 فدانا، ويشتمل  على 85 عمارة بإجمالي  ٢٠٤٠ وحدة سكنية بمساحات  مختلفة، حيث بلغ متوسط نسبة  تنفيذ  العمارات  ٦٨ %، ومتوسط نسبة تنفيذ  المرافق  ٣٥ % ، علما بأن المستهدف  ٤٤ % للعمارات طبقاً للجدول الزمني للمشروع، بالإضافة إلى جميع الخدمات، لافتاً إلى أنه تم اختيار موقع  مميز للمشروع يطل على الطريق  الدائري الأوسطي  والطريق  الشمالي ويجاور عمارات الإسكان المميز "٢٠٠٠" قطعة بالمدينة .

وأشار المهندس عادل النجار،  إلى أنه يتم استبعاد  وسحب  الأعمال من الشركات التى لا تقوم بإنهاء الأعمال طبقاً للبرنامج  الزمنى المحدد وبالجودة المطابقة للمواصفات الفنية المقررة، بمستوى يليق بالمدن الجديدة، موجهاً الشركات المنفذة بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام وإنهاء الأعمال الإنشائية مع مراعاة تطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ.

وقامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة – المشرف على خليج السويس بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، ومنها مشروع وحدات المبادرة الرئاسية  "سكن لكل المصريين " ويضم 86 عمارة سكنية بإجمالي 2064 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمساحة ٩٠م٢ للوحدة، بالمرحلة العاجلة البالغ مساحتها 300  فدان.

وأشارت " مخلوف " إلى أن المشروع سيشتمل على سوق تجارية وحضانة ووحدة صحية وكافة الخدمات الأساسية بموقعي العمارات، مضيفةً أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق للمنطقة العاجلة بمدينة السويس الجديدة  وتشمل شبكات ( طرق – مياه – صرف - كهرباء).

وقالت: إنه تم التنبيه على الشركات المنفذة بزيادة معدلات الإنجاز  وتكثيف العمالة والالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع، وكذا ضبط الجودة والصحة والسلامة المهنية.

الإسكان الاجتماعي وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية وحدات سكنية سكن لكل المصريين

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