مراد مكرم عن الشيف أسامة: بقاله سنين بيحارب المرض اللعين

نعي الفنان مراد مكرم الشيف الراحل أسامة السيد ، والذى رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية ، بعد صراع مع المرض .

وقال مراد مكرم : الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر محبيه، كان ليه موقف جميل معايا أيام عمله في قناة سفرة، أمي الله يرحمها طلبت مني أسأله كتب الطبخ بتاعته نلاقيها فين؟.

مراد مكرم



وتابع مراد مكرم : كلمته وسألته، صمم يبعت لها المجموعة كلها مع إهداء هدية منه.. راجل محترم ومؤدب وبقاله سنين بيحارب المرض اللعين.

وكان قد حرص الفنان محمد هنيدي، على نعي الشيف أسامة السيد بعد وفاته في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 1 نوفمبر، بعد صراع مع المرض.

وكتب محمد هنيدي، ناعيا الشيف أسامة السيد، في تغريدة له عبر تويتر: «البقاء لله .. كان شخص عنده قبول كبير تشوفه بس تحبه ... ربنا يرحمه يارب».

وفاة الشيف أسامة السيد



توفي مساء أمس الشيف أسامة السيد أحد أشهر الطهاة على مستوى العالم العربي .

أخر ما كتبه الشيف أسامة السيد



جاءت وفاة الشيف أسامة بعد صراع مع المرض حسبما شارك متابعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يوم 21 سبتمبر الماضي قائلا: أحبائي،،، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن.

وأضاف الشيف أسامة السيد، في أخر كتباته عبر صفحته الرسمية: تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوه خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء. مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه واتعلمه لأكون جزءً من حياتكم اليومية وأخدم الانسانيه. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم.

ويُعد الشيف أسامة واحدًا من أشهر وأفضل عشرة طهاة على مستوى العالم أجمع، يعمل مستشارًا لعدة شركات دولية في مجال الطهي والتغذية ، على مدار ثلاثة عقود، أبدع في التقاط أساليب الطهي المعقدة والوصفات الصعبة وتبسيطها لتتحول إلى وصفات سهلة يمكن تطبيقها، ويُعتبر هذا هو حلقة الوصل بينه وبين جمهوره الذي يتابعه بشغف في مختلف أنحاء العالم.

الشيف أسامه السيد



أسامة السيد، شيف مصري، فهو مستشار تغذية ومؤلف ومقدم برامج تلفزيونية، ونائب رئيس جمعية الشيفات المصريين، يعد أحد أشهر الطهاة في العالم العربي ولديه خبرة أكثر من 30 عاما في مجال الطهي.

ولد الشيف أسامة السيد في القاهرة، وبدأ اهتمامه بالطهي من طفولته والذي اختاره كمهنة فيما بعد، له العديد من برامج الطبخ الشهيرة في الوطن العربي منها «مع أسامة أطيب، مطبخ سي السيد ومطبخ أسامة».