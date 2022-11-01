أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022

أكدت وزارة التموين، أنه تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية على عدم زيادة أسعار أي سلعة"، علماً بأن وزير التموين اتفق مع اتحاد الغرف التجارية والشركات الموردة على تثبيت الأسعار خلال شهري نوفمبر وديسمبر دون زيادة".

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، "لا زيادة في أسعار الأرز خلال الشهرين المقبلين"، مستطردا "لدينا مخزون استراتيجي من الشاي يكفي لمدة 13 شهرا".

وأوضح "تم الاتفاق مع الشركات الموردة على عودة أسعار السلع لما كانت عليه قبل التعويم".

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية 31 سلعة تموينية أول نوفمبر يتم صرفها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي بأسعار السلع التموينية المحددة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية للمستفيدين من بطاقات التموين.



ويستعرض صدى البلد أسعار السلع التموينية المقررة أول نوفمبر والتي يبلغ عددها 31 سلعة تموينية كالتالي:

أسعار السلع التموينية عن شهر نوفمبر 2022

سعر السكر في التموين

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

سعر الزيت في التموين

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

سعر الأرز في التموين

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

سعر مكرونة في التموين

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

سعر عدس التموين

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

سعر فول التموين

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

سعر الدقيق في التموين

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

سعر السمن في التموين

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

سعر الشاي في التموين

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

سعر الصلصة في التموين

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

سعر التونة في التموين

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

سعر المربى في التموين

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

سعر الجبن في التموين

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

سعر مسحوق في التموين

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.