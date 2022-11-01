عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022

أسعار السلع التموينية
أسعار السلع التموينية

أكدت وزارة التموين، أنه تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية على عدم زيادة أسعار أي سلعة"، علماً بأن وزير التموين اتفق مع اتحاد الغرف التجارية والشركات الموردة على تثبيت الأسعار خلال شهري نوفمبر وديسمبر دون زيادة".

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، "لا زيادة في أسعار الأرز خلال الشهرين المقبلين"، مستطردا "لدينا مخزون استراتيجي من الشاي يكفي لمدة 13 شهرا".

حجب سلع والبيع أزيد من السعر الرسمى.. شرطة التموين تضبط 1648 قضية

وزير التموين : تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية

وأوضح "تم الاتفاق مع الشركات الموردة على عودة أسعار السلع لما كانت عليه قبل التعويم".

 

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية 31 سلعة تموينية أول نوفمبر يتم صرفها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي بأسعار السلع التموينية المحددة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية للمستفيدين من بطاقات التموين.


ويستعرض صدى البلد أسعار السلع التموينية المقررة أول نوفمبر  والتي يبلغ عددها 31 سلعة تموينية كالتالي:

أسعار السلع التموينية عن شهر نوفمبر 2022

سعر السكر في التموين

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

سعر الزيت في التموين

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

سعر الأرز في التموين

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

سعر مكرونة في التموين

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

سعر عدس التموين

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

سعر فول التموين

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

سعر الدقيق في التموين

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

سعر السمن في التموين

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

سعر الشاي في التموين

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

سعر الصلصة في التموين

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

سعر التونة في التموين

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

سعر المربى في التموين

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

سعر الجبن في التموين

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

سعر مسحوق في التموين

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

أسعار السلع التموينية السلع التموينية زيادة أسعار التموين وزير التموين اسعار السلع شرطة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

نوفمبر الخير.. حزمة من الهدايا المادية تبدأ الحكومة صرفها اليوم|هتقبض كم زيادة

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

ترشيحاتنا

مع انطلاق قمة المناخ.. كليات جامعة القاهرة تتحول إلى مؤسسات خضراء

بـ25 مليون دولار.. إسرائيل تزود الجيش الفنلندي بأنظمة اتصال متقدمة

وقعت بعد طابور الصباح| وفاة معلمة داخل مدرسة في دمياط

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022

غرامة30 ألف جنيه.. النقض ترفض طعن منتصر الزيات في اتهامه بإهانة القضاء

تبون يستقبل الرئيس السيسي فور وصوله الجزائر للمشاركة فى القمة العربية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سنين بيحارب المرض.. مراد مكرم يكشف عن موقف إنساني للشيف أسامة السيد

شيف ينهار بالبكاء بعد نبأ رحيل أسامة السيد | شاهد

تدخل برلماني والقبض على منفذيه.. قصة مقلب "الجيزة منين" على السوشيال ميديا الذي أرعب المواطنين

عمري ما هنساك.. إعلامية تودع الشيف أسامة بكلمات مؤثرة

فيديو

الدولار يتراجع عالميا وارتفاع جديد في أسعار الذهب.. خدمة خاصة

سقوط أمطار بهذه المناطق .. تحذير عاجل من الأرصاد | فيديو

15 ألف جنيه قرض حسن من وزارة الأوقاف.. فيديو جراف

عيد الهالوين يتحول إلى ليلة رعب حقيقية في كوريا الجنوبية|ماذا حدث؟ (فيديوجراف)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ