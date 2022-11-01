صحيفة: شعبية ماكرون في أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف

قالت صحيفة (لو جورنال دو ديمانش) اليوم /الثلاثاء/ إن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أدنى مستوى له منذ عامين ونصف، حيث أعرب نحو 7ر37% من الفرنسيين أنهم راضون عن الرئيس خلال أكتوبر المنصرم.

ونوهت الصحيفة إلى أنه بتراجع شعبية ماكرون نحو ثلاث نقاط خلال أكتوبر، ووفقا لمتوسط استطلاعات الرأي التي أجريت منذ مايو 2017، فإنها تعود للمستوى الذي سجلته في فبراير 2020 قبل تفشي جائحة كورونا.

وأضافت الصحيفة "أنه مع ذلك، فإنه لا يزال بعيدًا عن أدنى مستوى وصل إليه في ديسمبر 2018 (24%)، في ذروة أزمة السترات الصفراء.. وأرجعت تراجع شعبية ماكرون أكتوبر الماضي إلى عدة أسباب من بينها سوء أزمة الوقود على حد تعبير العديد من نواب المعارضة علاوة على ارتفاع التضخم (حوالي 6%)، حتى وإن كان أقل مما هو عليه في بعض البلدان الأوروبية الأخرى.