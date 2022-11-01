طبيب نفسي: التوازن الأسري قائم على فكرة الشراكة

أكد الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي، أن التعددية لدى الرجل تبدأ عندما يفقد السكن في زوجته فيذهب للأخرى.

وأوضح عمرو سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى مصطفى، مقدمة برنامج “بنت البلد”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الصحة النفسية للأسرة قائمة على فكرة الشراكة، موضحا أن بمعنى أن لكل فرد أدوار التي يدور في فلكها فالذكر أو الأب أو الزوج يعطي الأمان.

وتابع استشاري الطب النفسي، أن الزوجة او الانثى تعطي الرعاية، والصحة النفسية الأسرة ترتبط بالدورين معا.

وتابع أنه في حالة غياب فكرة الشراكة عند أحد أفراد الأسرة ستجعل أي طرف من الطرفين ظالما سواء رجل أو امرأة.