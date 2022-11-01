بابتسامة مبهجة.. أحمد السعدني يشارك متابعيه إطلالة رقيقة



حرص الفنان أحمد السعدني، علي مشاركة متابعيه صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أحمد السعدنى من داخل منزلة بابتسامة مبهجة، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة على اعجابهم .

يذكر ان اخر اعمال احمد السعدني مسلسل “بطلوع الروح” الذي يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم.



ويضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول الا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .