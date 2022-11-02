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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يزداد ليلا .. طرق علاج السلس البولي فى الشتاء

السلس البولي
السلس البولي

يعد السلس البولي من أشهر المشكلات الشائعة خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس وتزداد فى الليل والصباح والباكر .

ونعرض لكم أهم الطرق التى تساعد فى علاج السلس البولي وذلك وفقا لموقع “ wellandgood.”.

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تحدث إلى طبيبك 

جزء من السبب الذي يجعل الكثير من الناس يعانون من أعراض OAB المعروف بـ السلس البولي هو قلة الوعي بالعلاج والخوف من وصمة العار لذا فإن التحدث إلى الطبيب بشأن الأعراض التي تعاني منها يمكن أن يساعد في معرفة السبب ومن ثم العلاج النهائي لـ السلس البولي

تناول الماء

يعد شرب الماء أمرًا حيويًا لصحة المثانة  ولكن شرب القليل جدًا أو الكثير جدًا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض السلس البولي وشرب الكمية المناسبة من الماء لن يسبب تفاقم الأعراض 

شرب الماء
شرب الماء

تجنب مهيجات المثانة

يمكن أن تؤدي المشروبات الحمضية إلى تهيج المثانة والإحليل ، لذا ضع في اعتبارك تقليلها إذا كنت تعاني من أعراض السلس البولي. 

ووفقًا لمايو كلينك  يعد الكحول والكافيين من مدرات البول التي تحفز الرغبة في التبول ويمكن أن يساعدك تقليل استهلاكك لهذه المشروبات في إدارة أعراض OAB السلس البولي .

 تدريب المثانة 

طالما أن المصابون بـ السلس البولي لا يعانون من عدوى في المسالك البولية ، يجب على المرضى العمل على تأخير الرغبة في التبول ، ولو لبضع دقائق ، سيؤدي التبول عند كل إلحاح إلى تغيير الإشارة إلى مثانتك بأنها  ممتلئة  بدرجة أكبر  بكمية أقل من  السوائل. لذا حاول دائمًا التأخير التبول ما بين 5 إلى 8 مرات يوميًا 

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