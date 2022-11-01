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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يقارن بين الأهلي والزمالك إداريا وماليا وأهمية التتويج بالسوبر

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو أن البعض شكك في صدق كلامه بخصوص تفوق الزمالك على الأهلي في آخر عامين موضحاً أن أهمية التتويج بلقب كأس السوبر المحلي كانت أكبر بالنسبة للأهلي لتفوق الفريق الأبيض في آخر موسمين.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " بالمقارنة بين الشق الإداري بالنسبة للأهلي والزمالك تجد أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب مستقر منذ 2017 وربما شهد تغييراً لعضو بالمجلس في انتخابات 2021 وهذه ميزة كبيرة للأهلي ولا يحسب عليه".

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وأضاف:" في المقابل.. الزمالك عانى من غياب الاستقرار الإداري بعد عزل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء في نوفمبر 2020 وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكري ثم اللواء عماد عبد العزيز ثم لجنة أخرى برئاسة حسين لبيب قبل عودة مرتضى بحكم قضائي ثم انتخاب مجلس جديد برئاسة مرتضى منصور".


وأكد أن الزمالك تعرض لظروف لا علاقة بها بكرة القدم موضحاً أن هذه الظروف تؤثر على أي فريق.


وقارن ميدو بين الجوانب المالية الخاصة بالناديين مؤكداً أن سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي أكد وجود 14 راعي في الموسم الماضي ثم تأسست شركة الكرة برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور قبل رحيله.


وواصل:" الزمالك عانى من أزمة مالية طاحنة أدت لاعتراضات من الموظفين وأزمة بين لاعبي الكرة وحصل الزمالك على قرض بنكي بضمان الاشتراكات وقت اللجنة المؤقتة".


وأضاف:" وصلت ديون الزمالك لدى اتحاد الكرة إلى 78 مليون جنيه وتم سداد جزء منها بعد ذلك ومازال هناك جزءا وكل هذه الأمور لا تعيب الأهلي على الإطلاق".
 

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